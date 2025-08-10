Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για τη στεγαστική κρίση στο «πακέτο» της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο «πακέτο» φοροελαφρύνσεων που στοχεύει κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σε μια προσπάθεια να δώσει ανακούφιση σε ευρύ φάσμα πολιτών.

ΔΕΘ: Τα βασικά σημεία του πακέτου

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να καταλήξει στα τελικά μέτρα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά θα περιλαμβάνουν:

Μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τη μεσαία τάξη.

Στήριξη οικογενειών με παιδιά.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο εισηγείται τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς και την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που παραμένουν «κλειστά» να τα διαθέσουν στην αγορά, αυξάνοντας έτσι την προσφορά κατοικιών.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση, όμως, δεν φαίνεται να πείθεται και εξαπολύει σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βρίσκεται στο ναδίρ. Η τελευταία της προσπάθεια είναι να παρασύρει μαζί της όλο τον πολιτικό κόσμο, βυθίζοντάς τον στην αναξιοπιστία, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας.»

Κώστας Ζαχαριάδης, Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ:

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη: οι πολλοί να πληρώνουν όλο και ακριβότερα για βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής, ενώ οι λίγοι εισπράττουν ως καρτέλ, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα.»

Κίνημα “Νίκη”:

Η υπερφορολόγηση, η καθυστέρηση στην υλοποίηση μέτρων στήριξης, η ανοχή απέναντι σε ολιγοπωλιακές πρακτικές και η καρτελοποιημένη αγορά, καθώς και η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για τα διαρθρωτικά προβλήματα, αποδεικνύονται πολύ επικίνδυνες για τη χώρα.

Η ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία για το Μέγαρο Μαξίμου να παρουσιάσει την «οικονομική του ατζέντα» για την επόμενη περίοδο.