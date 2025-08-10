Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για τη στεγαστική κρίση στο «πακέτο» της ΔΕΘ

ΔΕΘ: Τα βασικά σημεία του πακέτου

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 23:01 SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβάτες ανοιχτά της Σύρου: Επιχείρηση διάσωσης
10.08.25 , 22:43 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/8/205): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
10.08.25 , 22:27 Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για τη στεγαστική κρίση στο «πακέτο» της ΔΕΘ
10.08.25 , 21:37 Route 360: Επόμενη στάση το κανάλι του Παναμά!
10.08.25 , 21:21 Route 360: Νέο μέλος εντάσσεται στην ομάδα
10.08.25 , 20:48 Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς
10.08.25 , 20:47 Ο πατέρας του Γιάννη εισβάλλει στο Route 360
10.08.25 , 20:45 Γεννηματάς: Ειδικευόμενοι συνταγογραφούσαν παράνομα σκεύασμα για αδυνάτισμα
10.08.25 , 20:42 Τι θέλει ο Πούτιν και τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι
10.08.25 , 20:12 Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
10.08.25 , 20:05 Honda Forza 750 και X-ADV: Τα χρώματα που κάνουν την διαφορά
10.08.25 , 20:02 Route 360: Αγωνία εν πλω – Μπήκε νερό στο σκάφος
10.08.25 , 19:46 Κινηματογραφική διάσωση μελισσοκόμου στο φαράγγι της Σαμαριάς
10.08.25 , 19:30 Route 360: Ο καιρός «χαλάει» τα σχέδια της ομάδας - Βγαίνουν εκτός πορείας
10.08.25 , 18:35 Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 10/8
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο «πακέτο» φοροελαφρύνσεων που στοχεύει κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σε μια προσπάθεια να δώσει ανακούφιση σε ευρύ φάσμα πολιτών.

Δες το δελτίο του Star

ΔΕΘ: Τα βασικά σημεία του πακέτου

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να καταλήξει στα τελικά μέτρα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά θα περιλαμβάνουν:

  • Μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τη μεσαία τάξη.

  • Στήριξη οικογενειών με παιδιά.
  • Μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο εισηγείται τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς και την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που παραμένουν «κλειστά» να τα διαθέσουν στην αγορά, αυξάνοντας έτσι την προσφορά κατοικιών.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση, όμως, δεν φαίνεται να πείθεται και εξαπολύει σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:
«Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βρίσκεται στο ναδίρ. Η τελευταία της προσπάθεια είναι να παρασύρει μαζί της όλο τον πολιτικό κόσμο, βυθίζοντάς τον στην αναξιοπιστία, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας.»

Κώστας Ζαχαριάδης, Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ:
«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη: οι πολλοί να πληρώνουν όλο και ακριβότερα για βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής, ενώ οι λίγοι εισπράττουν ως καρτέλ, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα.»

Κίνημα “Νίκη”:
Η υπερφορολόγηση, η καθυστέρηση στην υλοποίηση μέτρων στήριξης, η ανοχή απέναντι σε ολιγοπωλιακές πρακτικές και η καρτελοποιημένη αγορά, καθώς και η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για τα διαρθρωτικά προβλήματα, αποδεικνύονται πολύ επικίνδυνες για τη χώρα.

Η ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία για το Μέγαρο Μαξίμου να παρουσιάσει την «οικονομική του ατζέντα» για την επόμενη περίοδο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΘ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 |
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
 |
ΦΟΡΟΕΛΑΡΥΝΣΕΙΣ
 |
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top