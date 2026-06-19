ΗΠΑ: Εγκαινιάστηκε το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εγκαινίασε το νέο Obama Presidential Center (Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα) στο Σικάγο, χαρακτηρίζοντάς το όχι ως «μνημείο» της προεδρίας του, αλλά ως έναν χώρο που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και την υπεράσπιση της δημοκρατίας.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ουόκερ Μπους και Τζο Μπάιντεν, μαζί με τις συζύγους τους, σε μία σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση τεσσάρων πρώην προέδρων.

Οι τέσσερις Αμερικανοί πρώην πρόεδροι με τις συζύγους τους / AP

Η Μισέλ Ομπάμα έκανε ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία, εξυμνώντας την πορεία και την παρακαταθήκη του συζύγου της, ενώ μίλησε για την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της αλήθειας.

Το παρών έδωσαν επίσης διεθνείς προσωπικότητες, όπως η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η σπάνια δημόσια εμφάνιση των δύο θυγατέρων του ζεύγους Ομπάμα, της Μαλία και της Σάσα, οι οποίες εμφανίζονται πλέον σπάνια σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σάσα και Μαλία / AP

Η τελετή πλαισιώθηκε από μεγάλες μουσικές εμφανίσεις, με καλλιτέχνες όπως οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Στίβι Γουόντερ, Μπόνο και The Edge των U2, Τζένιφερ Χάντσον, Τζον Λέτζεντ και άλλοι.

O Μπρους Σπρίνγκστιν / AP

Το νέο συγκρότημα, προϋπολογισμού περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει μουσείο, βιβλιοθήκη, χώρους εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις και μεγάλους δημόσιους χώρους, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νότια πλευρά του Σικάγου.

Το Κέντρο αναμένεται να προσελκύει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό.