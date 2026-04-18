Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση

Δεν αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια- Αρκετοί οι τραυματίες

Κοσμος
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση
  • Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στη Φέλκλινγκεν, Γερμανία.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία.
  • Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, με πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.
  • Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.
  • Η Φέλκλινγκεν είναι πόλη 40.000 κατοίκων κοντά στα γαλλικά σύνορα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες. 

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το Φέλκλινγκεν είναι μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, κοντά στα γαλλικά σύνορα.

