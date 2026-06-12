Ηfraysexuality είναι ένας σεξουαλικός προσανατολισμός που συχνά συγκρούεται με τις κοινωνικές προσδοκίες για το πώς «υποτίθεται» ότι λειτουργεί η επιθυμία.

Ανήκει στο ευρύτερο φάσμα της ασεξουαλικότητας και περιγράφει ανθρώπους που βιώνουν έντονη σεξουαλική έλξη κυρίως προς άτομα που δεν γνωρίζουν καλά. Καθώς όμως δημιουργείται συναισθηματικός δεσμός ή αυξάνεται η οικειότητα, η σεξουαλική επιθυμία τείνει να μειώνεται αισθητά ή και να εξαφανίζεται.

Τι είναι η Fraysexuality και πώς μοιάζει στην πράξη

Έχεις έντονη σεξουαλική επιθυμία για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, αλλά μόλις εδραιωθεί μια ρομαντική σχέση, η επιθυμία προς το συγκεκριμένο άτομο πέφτει απότομα; Αν αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, είναι εύκολο να σκεφτείς ότι «κάτι δεν πάει καλά». Πολλοί σε αυτή τη θέση αναρωτιούνται αν έχουν «αποφευκτικό στυλ δεσμού» ή κάποιο πρόβλημα οικειότητας. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόβλημα. Είναι πιθανό να είσαι φραϋσεξουαλικό άτομο.

Η κυρίαρχη αφήγηση για τη σεξουαλικότητα συχνά παρουσιάζεται σαν μια γραμμική, προβλέψιμη πορεία: γνωριμία, αύξηση έλξης, βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση και, παράλληλα, ενίσχυση της σεξουαλικής επιθυμίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, «φυσιολογικό» θεωρείται συνήθως ένα μακροχρόνιο μονογαμικό σχήμα όπου το σεξ παραμένει σταθερά ζωντανό, ως κάτι στο οποίο όλοι πρέπει να στοχεύουν. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο ποικιλόμορφη. Η ανθρώπινη επιθυμία δεν ακολουθεί πάντα το ίδιο σενάριο.

Σχέση με τη δεμισεξουαλικότητα και το φάσμα της ασεξουαλικότητας

Η fraysexuality περιγράφει κυρίως σεξουαλική έλξη προς ανθρώπους που δεν είναι ακόμα οικείοι ή «κοντινοί» συναισθηματικά. Όσο μεγαλώνει η οικειότητα, η επιθυμία μειώνεται ή μπορεί να σβήσει εντελώς. Για αυτόν τον λόγο συχνά περιγράφεται ως το «αντίστροφο» της δεμισεξουαλικότητας, όπου η σεξουαλική επιθυμία εμφανίζεται αφού δημιουργηθεί συναισθηματικός δεσμός. Και οι δύο εμπειρίες εντάσσονται στο ευρύ φάσμα της ασεξουαλικότητας, το οποίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές σχέσης με τη σεξουαλική έλξη.

Επειδή ο όρος δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν καν ακούσει για αυτόν. Όταν όμως κάποιο fraysexual άτομο ανακαλύπτει ότι υπάρχει λέξη για αυτό που βιώνει, η αναγνώριση μπορεί να είναι ανακουφιστική: βοηθά να μειωθεί η αυτοαμφισβήτηση και το αίσθημα ότι είναι «χαλασμένο».

Διαβάστε αναλυτικά τη σχέση της έννοιας της fraysexuality με τις προσωπικές μας σχέσεις, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου