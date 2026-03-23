Νεκρή δημοσιογράφος και τα τρία παιδιά της μετά από φωτιά στο σπίτι τους

Τραγικό θάνατο μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της βρήκε γνωστή δημοσιογράφος στις ΗΠΑ και τα τρία της παιδιά.

Η 37χρονη Τζέσι Πιρς κάλυπτε την ομάδα Minnesota Wild ως ανταποκρίτρια στην ιστοσελίδα του Εθνικού Πρωταθλήματος Χόκεϊ την τελευταία δεκαετία.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σπίτι της δημοσιογράφου το πρωί του Σαββάτου στο Γουάιτ Μπέαρ Λέικ της Μινεσότα. Γείτονες κάλεσαν το 911 αναφέροντας ότι έβλεπαν φλόγες να βγαίνουν από τη στέγη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν νεκρούς την Πιρς, τα τρία παιδιά της και τον σκύλο της οικογένειας.

«Όλη η ομάδα του NHL.com είναι συντετριμμένη και βαθιά θλιμμένη από την απώλεια της Τζέσι και των παιδιών της. Η αγάπη της για την οικογένειά της και για το χόκεϊ ήταν εμφανής στην ενέργεια και το πάθος που έφερνε στη δουλειά της. Ήταν πραγματικά χαρά να μιλάς και να συνεργάζεσαι μαζί της. Θα μας λείψει βαθιά», δήλωσε ο Μπιλ Πράις, αντιπρόεδρος και αρχισυντάκτης του NHL.com.

«Οι καρδιές μας πονάνε για όσους εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία. Ζητούμε τον χώρο και τον χρόνο ώστε η κοινότητά μας να μπορέσει να ενωθεί και να στηρίξει ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Γκρεγκ Πίτερσον.

Η Minnesota Wild εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατό της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Η Τζέσι ήταν ένας ευγενικός και συμπονετικός άνθρωπος που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά της και για όσους βρίσκονταν γύρω της. Υπήρξε πρέσβειρα του αθλήματος του χόκεϊ κατά τη διάρκεια της κάλυψής της για τη Wild και το NHL», ανέφερε η ανάρτηση.