Εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης - Πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 15/1 στην Ολλανδία, και πιο συγκεκριμένα στην Ουτρέχτη, μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν και αναστάτωσαν την πόλη.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε - σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα - στις 16:38 (ώρα Ελλάδας) και αμέσως μετά κόσμος έτρεξε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Την ώρα εκείνη έγινε η δεύτερη έκρηξη κι γι' αυτό υπήρξαν τραυματισμοί.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ολλανδίας ότι στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης. Παράλληλα, ζημιές έχουν καταγραφεί και σε παρακείμενα κτίρια.

In the center of Utrecht, Netherlands there are reports of a large fire and several explosions in the Visscherssteeg. Images show that it is chaos and that there is debris everywhere https://t.co/SjwV2DnUs4 pic.twitter.com/KNPitbkTc2 — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) January 15, 2026

Η εικόνα που διαμορφώνεται για τους τραυματίες παραμένει ασαφής, καθώς οι πληροφορίες που έρχονται στο φως είναι αντικρουόμενες. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ωστόσο άλλες πηγές κάνουν λόγο για έως και δέκα τραυματίες, χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Παράλληλα, οι Αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά μετά την έκρηξη.

Οπτικό υλικό από το σημείο αποτυπώνει εκτεταμένες καταστροφές, με συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στον δρόμο και εστίες φωτιάς να συνεχίζουν να καίνε. Η δήμαρχος της πόλης, Σάρον Ντάικσμα, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και των συνεπειών της έκρηξης.

Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των γύρω δρόμων σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων εκρήξεων. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.