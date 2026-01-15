Εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης - Πληροφορίες για τραυματίες

Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες - Κίνδυνος για κατάρρευση

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: X/ @DobbleWhy
Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 15/1 στην Ολλανδία, και πιο συγκεκριμένα στην Ουτρέχτη, μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν και αναστάτωσαν την πόλη. 

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε - σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα - στις 16:38 (ώρα Ελλάδας) και αμέσως μετά κόσμος έτρεξε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Την ώρα εκείνη έγινε η δεύτερη έκρηξη κι γι' αυτό υπήρξαν τραυματισμοί. 

Επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ στο Κατάρ εξαπέλυσε το Ιράν!

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ολλανδίας ότι στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης. Παράλληλα, ζημιές έχουν καταγραφεί και σε παρακείμενα κτίρια.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για τους τραυματίες παραμένει ασαφής, καθώς οι πληροφορίες που έρχονται στο φως είναι αντικρουόμενες. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ωστόσο άλλες πηγές κάνουν λόγο για έως και δέκα τραυματίες, χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Παράλληλα, οι Αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά μετά την έκρηξη.

Τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα με νεκρούς - Οι φωτογραφίες των ενόπλων

Οπτικό υλικό από το σημείο αποτυπώνει εκτεταμένες καταστροφές, με συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στον δρόμο και εστίες φωτιάς να συνεχίζουν να καίνε. Η δήμαρχος της πόλης, Σάρον Ντάικσμα, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και των συνεπειών της έκρηξης.

Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των γύρω δρόμων σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων εκρήξεων. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

