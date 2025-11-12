Μ. Αμπάς στη Le Figaro: Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα - δίπλα

Σε μια συνέντευξη με ισχυρά μηνύματα στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, περιέγραψε το όραμά του για την ειρήνη. Εξέφρασε την επιθυμία να δει το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ «να ζουν πλάι πλάι με ασφάλεια», τονίζοντας όμως ότι αυτό απαιτεί μια «θαρραλέα ηγεσία» από την πλευρά του Ισραήλ, η οποία θα είναι πρόθυμη να επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαλόγου.

Ο κ. Αμπάς, μιλώντας κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Παρίσι μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, δήλωσε πως στόχος του είναι ο συντονισμός για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

