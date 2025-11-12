Μ. Αμπάς στη Le Figaro: Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα - δίπλα

Δε θα κυβερνήσει η Χαμάς στη Γάζα δήλωσε ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 20:17 Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
12.11.25 , 20:06 Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
12.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;
12.11.25 , 19:26 Μ. Αμπάς στη Le Figaro: Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα - δίπλα
12.11.25 , 19:26 Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Έκοψαν τα πλέγματα και έφυγαν
12.11.25 , 19:20 Το 31ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου με 30 συμμετοχές
12.11.25 , 19:14 Το φλιπεράκι του Στέλιου Λεγάκη... άναψε φωτιά στο Cash or Trash!
12.11.25 , 18:57 Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
12.11.25 , 18:45 Cash or Trash: Η Άντα Πανά κάνει μια προσφορά που ξεπερνάει τις προσδοκίες!
12.11.25 , 18:42 Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»
12.11.25 , 18:28 Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του
12.11.25 , 18:17 Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok για τις φοροελαφρύνσεις στους νέους
12.11.25 , 18:06 Elaina: Συγκινεί η ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια με την προσφορά της!
12.11.25 , 17:57 Θεσσαλονίκη: Ανάψαν τα αίματα για τον Ρέμο και... το άναμμα του δέντρου
12.11.25 , 17:48 Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα
Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Μαχμούντ Αμπάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια συνέντευξη με ισχυρά μηνύματα στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, περιέγραψε το όραμά του για την ειρήνη. Εξέφρασε την επιθυμία να δει το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ «να ζουν πλάι πλάι με ασφάλεια», τονίζοντας όμως ότι αυτό απαιτεί μια «θαρραλέα ηγεσία» από την πλευρά του Ισραήλ, η οποία θα είναι πρόθυμη να επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαλόγου.

Ο κ. Αμπάς, μιλώντας κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Παρίσι μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, δήλωσε πως στόχος του είναι ο συντονισμός για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΑΜΠΑΣ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
NEWPOST.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top