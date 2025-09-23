Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 19:45

Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά
Η Μάρα Ζαχαρέα, βρέθηκε στο μεγαλύτερο Ερευνητικό Κέντρο του κόσμου, το CERN στη Γενεύη, όπου συνάντησε τον Έλληνα Πρόεδρο του Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Φουντά.

Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά

Η Μάρα Ζαχαρέα στο μεγαλύτερο Ερευνητικό Κέντρο του κόσμου, το CERN στη Γενεύη συνάντησε τον Έλληνα Πρόεδρο του Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Φουντά

Ο κ. Φουντάς μίλησε για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, το φαινόμενο του Brain Drain, αλλά και για τις προοπτικές των νέων επιστημόνων.

Στα άδυτα του CERN η Μάρα Ζαχαρέα με την κάμερα του Star

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει διττό χαρακτήρα: μπορεί να μειώσει τον χρόνο εργασίας και να βοηθήσει στην πρόοδο της επιστήμης, αλλά παράλληλα μπορεί να προκαλέσει ανεργία ή ακόμη και να αξιοποιηθεί σε επικίνδυνες στρατιωτικές εφαρμογές.

Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Φουντάς στάθηκε στο ζήτημα της αναξιοκρατίας, τονίζοντας πως αυτός είναι ο βασικός λόγος που τα «δημιουργικά μυαλά» δεν επιστρέφουν στη χώρα.

«Οι μισθοί είναι το λιγότερο. Αυτό που απομακρύνει τους επιστήμονες από την Ελλάδα είναι η έλλειψη αξιοκρατίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη θα προβληθεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 19:45.

