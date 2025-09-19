Mandarin Oriental:Βραβεύτηκε ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Mandarin Oriental βραβεύεται από το Luxury Travel Intelligence ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο!
Τα 40 πολυτελή ξενοδοχεία του Mandarin Oriental Hotel Group, απαρτίζουν ένα βραβευμένο portfolio σε 26 χώρες, συνδυάζοντας την Aπωανατολίτικη κληρονομιά τους με την τοπική κουλτούρα κάθε προορισμού.
Mandarin Oriental: Εδώ οι πολιτισμοί συνυπάρχουν αρμονικά
Tο «πάντρεμα» της εκάστοτε τοπικής κουλτούρας με τον εκλεπτυσμένο κοσμοπολιτισμό δεν είναι άγνωστη για τον όμιλο, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1963, από τη σύζευξη του πρώτου ξενοδοχείου Mandarin του Χονγκ Κονγκ και του περίφημου Oriental στην Μπανγκόκ.
Η φιλοσοφία της Άπω Ανατολής, η οποία βρίσκεται στο DNA του ομίλου, αγκαλιάζει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία κάθε τόπου, φέρνοντάς τις στο επίκεντρο μιας μοναδικής εμπειρίας διαμονής.
Δείτε τη λίστα με τα 15 κορυφαία υπερπολυτελή ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2025
- Mandarin Oriental
- Aman
- Bulgari
- Oetker Collection
- Rosewood
- Four Seasons
- Six Senses
- Auberge Resorts
- Rocco Forte
- One&Only
- Belmond
- Dorchester Collection
- Peninsula
- Banyan Tree
- Raffles