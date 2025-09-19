Mandarin Oriental:Βραβεύτηκε ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο

Ο όμιλος διαθέτει 40 πολυτελή ξενοδοχεία σε 26 χώρες!

19.09.25 , 12:51 Mandarin Oriental:Βραβεύτηκε ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο
To πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2027, έρχεται στο Ελληνικό / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Mandarin Oriental βραβεύεται από το Luxury Travel Intelligence ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο!

 

 

Τα 40 πολυτελή ξενοδοχεία του Mandarin Oriental Hotel Group, απαρτίζουν ένα βραβευμένο portfolio σε 26 χώρες, συνδυάζοντας την Aπωανατολίτικη κληρονομιά τους με την τοπική κουλτούρα κάθε προορισμού.

Ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας - Προτάσεις για κάθε ηλικία

 

 

 

Mandarin Oriental: Εδώ οι πολιτισμοί συνυπάρχουν αρμονικά 

Tο «πάντρεμα» της εκάστοτε τοπικής κουλτούρας με τον εκλεπτυσμένο κοσμοπολιτισμό δεν είναι άγνωστη για τον όμιλο, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1963, από τη σύζευξη του πρώτου ξενοδοχείου Mandarin του Χονγκ Κονγκ και του περίφημου Oriental στην Μπανγκόκ.

4+1 ταξίδια στο εξωτερικό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου!

 

 

Η φιλοσοφία της Άπω Ανατολής, η οποία βρίσκεται στο DNA του ομίλου, αγκαλιάζει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία κάθε τόπου, φέρνοντάς τις στο επίκεντρο μιας μοναδικής εμπειρίας διαμονής.

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε τη λίστα με τα 15 κορυφαία υπερπολυτελή ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2025

  1. Mandarin Oriental
  2. Aman
  3.  Bulgari
  4. Oetker Collection
  5. Rosewood
  6. Four Seasons
  7. Six Senses
  8. Auberge Resorts
  9. Rocco Forte
  10. One&Only
  11. Belmond
  12. Dorchester Collection
  13.  Peninsula
  14. Banyan Tree
  15. Raffles
