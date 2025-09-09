Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Τον μέχρι τώρα Υπουργό Άμυνας επέλεξε ο Μακρόν

Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AFP pool/AP Images, βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα «υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων» (όπως αποκαλείται στη Γαλλία ο υπουργός Άμυνας) Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού.

Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!

Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Δένδιας με Γάλλο Υπουργό Άμυνας: Συμφωνία για 16 πυραύλους Exocet

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.


 

