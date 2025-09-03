Μικρόφωνο «πρόδωσε» Πούτιν - Σι σε συζήτηση για μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο, όταν ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε ιδιωτικό διάλογο ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, με θέμα τη βιοτεχνολογία, τις μεταμοσχεύσεις και ακόμη και την πιθανότητα της αθανασίας.

Το στιγμιότυπο μεταδόθηκε ζωντανά από την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, την ώρα που οι δύο ηγέτες περπατούσαν πλάι-πλάι με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην κεντρική λεωφόρο του Πεκίνου.

Στο βίντεο, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούγεται να λέει, σύμφωνα με το Reuters: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς… τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται πολλές φορές. Όσο περισσότερο ζεις τόσο πιο νέος δείχνεις και ίσως να φτάσεις στην αθανασία».

Ο Σι Τζινπίνγκ απαντά: «Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν έως και 150 χρόνια». Ο Κιμ, που βρισκόταν δίπλα τους, αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο, χωρίς να είναι σαφές αν είχε πλήρη εικόνα της συνομιλίας.

Η αλλαγή πλάνου και η διαρροή

Λίγο μετά, το τηλεοπτικό συνεργείο μετέφερε την εικόνα σε γενικό πλάνο και χαμήλωσε τον ήχο. Ωστόσο, η συνομιλία είχε ήδη καταγραφεί και διαδόθηκε γρήγορα από διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters και το Associated Press.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Κρεμλίνο ούτε το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν σχολιάσει το περιστατικό, που προκάλεσε εντύπωση λόγω της φύσης της συζήτησης αλλά και του τρόπου με τον οποίο έγινε γνωστή.