Η Nestlé απέλυσε τον CEO λόγω κρυφής ερωτικής σχέσης με υπάλληλο

Η ελβετική πολυεθνική Nestlé, ο μεγαλύτερος όμιλος τροφίμων στον κόσμο, απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λοράν Φρες, μετά την αποκάλυψη ερωτικής σχέσης με εργαζόμενη της εταιρίας. Η υπόθεση θεωρήθηκε σοβαρή παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Ο Φρες, που εργαζόταν στη Nestlé για τέσσερις δεκαετίες και είχε αναλάβει καθήκοντα CEO μόλις πριν από έναν χρόνο, είδε την πόρτα της εξόδου όταν αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε δεσμό με υφιστάμενή του. Η σχέση αυτή παραβίαζε ξεκάθαρα τον κανονισμό της εταιρίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πρώτες υποψίες εμφανίστηκαν την άνοιξη μέσω της εσωτερικής γραμμής επικοινωνίας της εταιρίας. Ακολούθησαν δύο κύκλοι ερευνών, που τελικά επιβεβαίωσαν τη μυστική σχέση.

Η Daily Mail αποκάλυψε πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ο CEO εργαζόταν στο τμήμα marketing και μάλιστα προήχθη σε σημαντική θέση μόλις 18 μήνες μετά τη γνωριμία τους.

Η Nestlé ξεκαθάρισε ότι ο πρώην CEO δε θα λάβει καμία αποζημίωση.

Η υπόθεση είχε άμεσες οικονομικές συνέπειες, με τη μετοχή της εταιρίας να σημειώνει πτώση έως και 3,6% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star