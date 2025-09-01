ΗΠΑ: Πλήρωσε εκτελεστές να σκοτώσουν την έγκυο σύντροφό του

Ένας 30χρονος από το Οχάιο των ΗΠΑ πλήρωσε δύο εκτελεστές για να σκοτώσουν την έγκυο σύντροφό του, τη μέρα που εκείνη θα έφερνε στον κόσμο το παιδί τους.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομιτείας Χάμιλτον στο Οχάιο, ο Κέιβον Γουόρεν προσέλαβε τους δύο εκτελεστές για να σκοτώσουν τη σύντροφό του στις 4 Μαρτίου 2023 στο σπίτι της, την ημέρα που θα πήγαινε στο μαιευτήριο για να γεννήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουόρεν φέρεται να είχε σχέση με μια άλλη γυναίκα και να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς είχε χάσει ακόμα και το σπίτι του. Μάλιστα της είχε ζητήσει επανειλημμένα να κάνει έκτρωση, όμως εκείνη δεν τον είχε ακούσει.

Οι δύο άνδρες, ο 20χρονος Ρόμπερτ Έρβι και ο 22χρονος Λαμάρ Σαγκς, εισέβαλαν στο σπίτι της 26χρονης και τη σκότωσαν. Στη συνέχεια σκηνοθέτησαν τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να φανεί ότι κάποιος μπήκε για να τη ληστέψει.

Μάλιστα ο 30χρονος δε δίστασε να ζητήσει και άδεια από την εργασία του για να θρηνήσει τη σύντροφό του.

Σε βάρος των τριών ανδρών απαγγέλθηκαν 13 κατηγορίες για φόνο, και αντιμετωπίζουν την ποινή των ισοβίων.

Οι δύο εκτελεστές κατηγορούνται και για οπλοκατοχή. Ο Γουόρεν κρατείται χωρίς εγγύηση.

Μετά την αρχική τους σύλληψη, η μητέρα της γυναίκας είπε ότι χαίρεται που επιτέλους αποδίδεται δικαιοσύνη.

