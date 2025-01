Ουάσινγκτον: Πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ ανάμεσα στους επιβάτες

Οι Ρώσοι πρωταθλητές και προπονητές του καλλιτεχνικού πατινάζ Γεβγκένια Σισκόβα και Βαντίμ Ναούμοφ ήταν ανάμεσα στα άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο της American Airlines που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον.

Οι Σισκόβα και Ναούμοφ, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι, είχαν κερδίσει το 1994 ως ζευγάρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ και ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον από το 1998, όπου εκπαίδευαν νεαρούς αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Russian Media is now reporting that Russian Figure Skating Champions, Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were onboard PSA Airlines Flight 5342, when it crashed earlier tonight into the Potomac River, following a Mid-Air Collision with a Helicopter, while approaching Ronald Reagan… pic.twitter.com/0JcudfV4EI — OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2025

Ο γιος τους, Μαξίμ, ο οποίος είχε αγωνισθεί για τις ΗΠΑ στο καλλιτεχνικό πατινάζ, εκφράζονται φόβοι ότι βρισκόταν επίσης μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αγωνισθεί στο αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ στην Ουιτσιτά του Κάνσας από τις 20 ως τις 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της συνάντησης.

❗️ Kremlin media reports that Russian national pairs figure skating champions Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed near Washington, DC



Shishkova and Naumov won the world pairs figure skating title in 1994. In 1998, they ended their athletic… pic.twitter.com/cFg92gb3g4 — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2025

Το ζευγάρι φέρεται ότι επέστρεφε από τους αγώνες και ότι ταξίδευε με μια ομάδα νεαρών αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ. Το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Mash δημοσιοποίησε ένα κατάλογο 13 αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ, πολλοί από τους οποίους παιδιά Ρώσων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τους οποίους πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο αεροπλάνο.

Some of the victims of this tragic crash on aboard American Airlines 5342 being identified as World Champion Figure Skating pair, Evgenia Shishkova & Vadim Naumov, Spencer Lane, Everly Livingston,Franco Aparicio. pic.twitter.com/w6trTwWb0A — Truthseeker (@Xx17965797N) January 30, 2025

Η Ίνα Βολιάνσκαγια, πρώην αθλήτρια του καλλιτεχνικόυ πατινάζ που είχε αγωνισθεί για τη Σοβιετική Ένωση, φέρεται ότι βρισκόταν επίσης στο αεροπλάνο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ήταν προπονήτρια της λέσχης καλλιτεχνικού πατινάζ της Ουάσινγκτον.

Οι Ρώσοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ Εβγκένια Σισκόβα και Βαντίμ Ναούμοφ - AP Images

Η Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι «αρκετά» μέλη της κοινότητας του αθλήματος επέβαιναν στο αεροσκάφος. Ο διοικητικός φορέας του αθλήματος ανέφερε ότι αθλητές, προπονητές και συγγενείς επέστρεφαν από προπονητικό καμπ που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ στη Γουίτσιτα του Κάνσας.

One of my favorite pairs programs in my early days of figure skating fandom - Evgenia Shishkova/Vadim Naumov were playful in their musicality, original in their lifts, and phenomenal in their line. They won 1994 Worlds with this fun free skate pic.twitter.com/FU4f2d8y3n — Jackie Wong (@rockerskating) March 8, 2023

«Είμαστε συντετριμμένοι από αυτήν την ανείπωτη τραγωδία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ Λουκ Ουάνγκ έγραψε στο Χ:

«Προσεύχομαι για όλους όσοι βρίσκονταν στην πτήση από το Γουίτσιτα προς την Ουάσινγκτον. Μεταξύ των επιβατών ήταν αθλητές και προπονητές. Απολύτως συγκλονιστικό».



