Ουκρανία: Μεγάλη επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας

Επίθεση με τουλάχιστον 32 drones πραγματοποίησε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Earlier this morning, Ukrainian kamikaze drones attacked multiple sites in Moscow.

Λόγω της επίθεσης έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια της Μόσχας.

Heavy drone attacks are reported in Moscow and Moscow Oblast. Videos show one drone being shot down.



Heavy drone attacks are reported in Moscow and Moscow Oblast. Videos show one drone being shot down. Three major airports — Domodedovo, Sheremetyevo, and Zhukovsky — have suspended flights. No comment yet from Ukraine.

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν στις περιοχές Ραμένσκογιε και Κολομένσκι της περιοχής της Μόσχας, καθώς και στην πόλη Ντομοντέντοβο, νοτιοδυτικά της Μόσχας.

I could not refuse myself posting every single video of Ukrainian drones flying in the sky over Ramenskoye, Domodedovo and Kolomna near Moscow.

I could not refuse myself posting every single video of Ukrainian drones flying in the sky over Ramenskoye, Domodedovo and Kolomna near Moscow. I personally think that having passenger airports finctional during the war in russia is an unnecessary luxury.

Από την επίθεση ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.

Ukrainian drones were spotted in #Ramenskoye, #Moscow oblast. Locals post videos of two drones shot down by the russia air defenses. It is not clear if there were more and whether they reached the intended target.

Vnukovo and Domodedovo airfields were closed for some time because… pic.twitter.com/6F5aHT2OfT — Olga Klymenko (@OlgaK2013) November 10, 2024

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα, η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 62 από τα 145 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν από τη Μόσχα, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχασε την ιχνηλάτηση της πορείας 67 drones, ενώ άλλα 10 πετούσαν εκτός του ουκρανικού εναέριου χώρου με κατεύθυνση προς τη Ρωσία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία.

