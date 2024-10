Ιταλία: Χαμός σε πτήση της Ryanair - Ξέσπασε φωτιά σε φτερό αεροσκάφους

Έκρηξη τεσσάρων ελαστικών αεροσκάφους της Ryanair προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο αεροδρόμιο Orio al Serio του Μπέργκαμο της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης του αεροσκάφους, τα ελαστικά έσκασαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πιλότου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί ζημιά όχι μόνο το αεροπλάνο, αλλά και ο διάδρομος προσγείωσης.

Βρετανίδα επιβάτης του αεροπλάνου είπε χαρακτηριστικά: «Μπορούσες να μυρίσεις το καμένο λάστιχο στο αεροπλάνο. Αυτό ήταν αρκετά τρομακτικό. Ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και υπήρχαν φλόγες, πράγμα που ήταν τρομακτικό. Σοκαρίστηκα. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Μας είπαν να περιμένουμε μερικές ώρες και μετά μας έβγαλαν από το αεροπλάνο».

Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.



Airport authorities said in a statement, "SACBO advises that due to an aircraft grounded on the runway due to…"