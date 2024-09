Χάος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» τον Λίβανο από αέρος

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/9/2024) για την περιβόητη μονάδα 8200 του Ισραήλ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά. «Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγη ώρα πριν από την ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενέκρινε τα σχέδια για το βόρειο πεδίο.

🚨🚨CRAZY strikes right now in Lebanon. I am seeing reports of 50-70 targets hit in less than 10 minutes. The Israeli media is saying that these are strikes that have not been seen in Lebanon since 10/7. pic.twitter.com/HDoOP63TIQ