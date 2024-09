Λίβανος: «Αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου»- Διάγγελμα ηγέτη της Χεζμπολάχ

Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (19/9/2024) για την κατάσταση στον Λίβανο

Ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο μέρες στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι μια "κήρυξη πολέμου" κατά της οργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις ο Νασράλα χαρακτήρισε "σφαγές" τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια "δοκιμασία" για εμάς, τόνισε.

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το "μεγάλο πλήγμα" των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ παραβίασε "κόκκινες γραμμές" με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

The Israeli forces declare the start of a military operation on southern Lebanon, with squadrons of israeli F-35 warplanes heading north to Lebanon now. A number of airstrikes have been recorded in southern Lebanon at this time.



