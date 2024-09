Αντίποινα Χεζμπολάχ για τις εκρήξεις στον Λίβανο - Επιτέθηκε στο Ισραήλ

Νέο λουτρό αίματος από τις εκρήξεις ασυρμάτων / Βίντεο Ερτ

Συνολικά 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 450 τραυματίστηκαν στον Λίβανο, στο δεύτερο κύμα εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνιακού εξοπλισμού της Χεζμπολάχ, επιτείνοντας ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα ανησυχίας για το ξέσπασμα πολέμου με το Ισραήλ.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας σημειώθηκαν για μια ακόμη ημέρα στη Βηρυτό, όταν ασύρματοι (walkie talkie) εξερράγησαν ταυτόχρονα σε νότια προάστια, τη στιγμή που γίνονταν οι κηδείες τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ, τα οποία έχασαν τη ζωή τους την προηγουμένη εξαιτίας εκρήξεων βομβητών, ανέφεραν πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κίνημα και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους στις κηδείες και πολλοί έσπευσαν να καλυφθούν.

Πολλές από τις εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια κηδειών θυμάτων της προηγούμενης επίθεσης / AP Photo (Bilal Hussein)

Οι παγιδευμένες συσκευές που εξεράγησαν / AP Photo

Την Τρίτη, οι ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών, συστήματος αποστολής μηνυμάτων που χρησιμοποιεί το ισλαμιστικό κίνημα, σκότωσαν 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν από 2.750 ως 2.800 άλλους, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

⚡️Multiple injuries reported, smoke can be seen coming out from a phone shop, suggesting such devices were held inside. https://t.co/3kDaiu8EvO pic.twitter.com/ovux9gRY6j