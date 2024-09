Γαλλία: «Όλοι ήξεραν τι έκαναν», είπε ο Πελικό για τους βιαστές της συζύγου

Με ένα λακωνικό «ναι» ο Dominique Pélicot παραδέχθηκε την ενοχή του για τους κατά συρροήν βιασμούς της συζύγου του, Gisèle Pélicot.

Ο 72χρονος, παραδέχθηκε πως για τουλάχιστον δέκα χρόνια νάρκωνε τη σύζυγό του με ένα μίγμα υπνωτικών ουσιών που της χορηγούσε εν αγνοία της. Στη συνέχεια προσκαλούσε άγνωστους άνδρες από το διαδίκτυο για να βιάσουν κι εκείνοι τη γυναίκα του και βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες συνευρέσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί έως τώρα στο δικαστήριο, η Gisèle Pélicot, έπαιρνε εν αγνοία της τα υπνωτικά χάπια που ήταν διαλυμένα στο φαγητό ή το ποτό της και μετά περιερχόταν σε μια κατάσταση πέρα από λήθαργο, χωρίς να έχει κανέναν έλεγχο του εαυτού της. Η ίδια δεν είχε καμία ανάμνηση των βιασμών της, ούτε είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Είχε αρχίσει να χάνει τα μαλλιά της και να μοιάζει χαμένη, με τα παιδιά της να ανησυχούν πως πάσχει από Αλτσχάιμερ.

Συνολικά 51 άνδρες κατηγορούνται ότι βίασαν τη Gisèle Pélicot. Οι 18 εξ αυτών τελούν υπό προφυλάκιση και παρίστανται στη δικαστική αίθουσα, 32 είναι προς το παρόν ελεύθεροι, αλλά υπό επιτήρηση, αφού κατέβαλλαν εγγύηση, ενώ ένας ακόμα φυγοδικεί και αναζητείται από τις αρχές.

Οι κατηγορούμενοι είναι άντρες ηλικίας από 26 έως 72 ετών, παντρεμένοι -και οικογενειάρχες- διαζευγμένοι ή ελεύθεροι. Ανάμεσα τους είναι ένας δημοσιογράφος, ένα διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης, ένας πυροσβέστης.

Οι περισσότεροι αναγνωρίζονται στα βίντεο που κατασχέθηκαν από το κινητό τηλέφωνο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Dominique Pélicot. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν είχαν επίγνωση του τι ακριβώς έκαναν και επιρρίπτουν την ευθύνη των βιασμών στον 72χρονο, ισχυριζόμενοι ότι τους παραπλάνησε και τους παγίδεψε.

'You're like me - you like rape mode'.



That is just one of a torrent of depraved messages sent by Dominique Pelicot to dozens of men he invited to sexually abuse his wife Gisele - each episode of which he meticulously curated and catalogued over a period of nine years. pic.twitter.com/t5pNiNdQS0