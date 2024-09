Γαλλία: Συγκλονίζει η γυναίκα που νάρκωνε και βίαζε ο σύζυγός της

Σοκαρισμένη η Γαλλία με τη δίκη για τον βιασμό της 72χρονης από τον σύζυγό της/ Βίντεο Ant1

Η υπόθεση της Gisele, μιας 72χρονης γυναίκας που υπέστη σκληρή κακοποίηση από τον σύζυγό της εν αγνοία της, έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες.

Tα τελευταία τέσσερα χρόνια η γυναίκα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι βίωσε στα χέρια του συζύγου της, ο οποίος τη νάρκωνε και τη βίαζε, στρατολογώντας, μάλιστα, και άλλους άνδρες να συμμετέχουν στον βιασμό της.

Η μακροχρόνια χρήση χαπιών που της χορηγούσε εν αγνοία της ο σύζυγός της, προκειμένου να προχωρά στις αρρωστημένες ορέξεις του, μαζί με άλλους άνδρες, είχαν ως αποτέλεσμα να κλονιστεί η υγεία της Gisele: άρχισε να έχει προβλήματα με τη μνήμη της, πίστευε ότι είχε Αλτσχάιμερ, ενώ άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα από τους συνεχείς βιασμούς της.

Η Gisele κλήθηκε τη Δευτέρα που άρχισε η δίκη να δει βίντεο από τους βιασμούς της. Στο πλευρό της είχε τα παιδιά της, τα οποία τη στηρίζουν και θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη σε βάρος του πατέρα τους.

'You're like me - you like rape mode'.



That is just one of a torrent of depraved messages sent by Dominique Pelicot to dozens of men he invited to sexually abuse his wife Gisele - each episode of which he meticulously curated and catalogued over a period of nine years. pic.twitter.com/t5pNiNdQS0