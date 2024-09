Γαλλία: Νάρκωνε τη σύζυγό του και τη βίαζε μαζί με δεκάδες άνδρες! 

Σοκ προκάλεσε στη Γαλλία η είδηση πως 71χρονος συνταξιούχος θα δικαστεί τη Δευτέρα με την κατηγορία ότι προέτρεπε δεκάδες άνδρες να βιάσουν τη σύζυγό του, την οποία προηγουμένως είχε ναρκώσει!

Ο 71χρονος κατηγορείται ότι «στρατολόγησε» μέσω διαδικτύου 50 άνδρες για τον βιασμό της συζύγου, οι οποίοι δικάζονται μαζί του στην Αβινιόν. Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 92 βιασμούς που διέπραξαν 72 άνδρες, 51 από τους οποίους ταυτοποιήθηκαν.

Οι άνδρες, ηλικίας μεταξύ 26 και 74 ετών, κατηγορούνται ότι βίασαν την 72χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους της ήταν βαριά ναρκωμένη και δεν γνώριζε την κακοποίηση, η οποία συνεχίστηκε επί μια δεκαετία.

Η δίκη πάντως θα είναι «μια φρικτή δοκιμασία» για το θύμα, όπως δήλωσε ο Αντουάν Καμύ, ένας από τους δικηγόρους της.

French Pensioner on Trial for Drugging Wife, Enabling Decades of Rape



