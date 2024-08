Βραζιλία: Τα σενάρια που εξετάζονται για την αεροπορική τραγωδία

Σε τριήμερο πένθος βρίσκεται η Βραζιλία μετά την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στο Σάο Πάολο, όταν ένα αεροσκάφος ATR-72 συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 61 επιβαίνοντες.

Το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου 80 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, ύστερα από μια μακρά περιδίνηση στον αέρα, και κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού. Στο έδαφος δεν υπήρχαν θύματα.

Οι αρχές εντόπισαν τα μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροσκάφους, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Ένα από τα σενάρια που ερευνώνται είναι να είχε σχηματιστεί πάγος, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρξε και κάποια μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24, που καταγράφει τις πτήσεις των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, υπήρξε ενεργή προειδοποίηση για πάγο, μεταξύ των 12.000 και 21.000 ποδιών στην περιοχή την ώρα της συντριβής.

Αυτό, όπως αναφέρει το Skynews, πρακτικά σημαίνει ότι σταγονίδια νερού παγώνουν και συγκεντρώνονται στα φτερά και τους έλικες. Ο πάγος δυνητικά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση του αεροπλάνου μειώνοντας την ώθηση, την άνωση και αυξάνοντας την τριβή.

Ο αεροναυπηγός, Σέλσο Φαρία ντε Σόουζα, ειδικός των αεροπορικών δυστυχημάτων και επικεφαλής της βραζιλιάνικης Ένωσης για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, κρίνοντας από τις φωτογραφίες του αεροσκάφους, εκτίμησε ότι πιθανόν να βρεθεί πάγος στα φτερά του αεροσκάφους.

Brazilian television shows an aerial view of the crash site where the Voepass passenger plane with 62 people went down in São Paulo.



There are no survivors of the plane crash. All 62 passengers have died.#Planecrash #Sãopaulo #Breakingnews #Brazil

pic.twitter.com/Qz7KOZgg2n