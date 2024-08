Τραγωδία στη Βραζιλία - Συνετρίβη αεροσκάφος με 62 επιβάτες

Τραγωδία στο Σάο Πάολο της Βραζιλία, μετά τη συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες επιβάτες.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass στο οποίο επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά, με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους βρήκαν τραγικό θάνατο και δεν υπάρχουν επιζώντες.

Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

My god. Plane goes down in Brazil. https://t.co/gqNMeVp1cG