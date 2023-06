Ουκρανία: Ανατινάχτηκε υδροηλεκτρικό φράγμα – «Πνίγεται» η νότια Χερσώνα

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας, που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, «ανατινάχθηκε» σήμερα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης - δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν - εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για την έκρηξη υδροηλεκτρικού φράγματος στη Χερσώνα - MAXAR

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας -που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014-, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Ουκρανία: Αλληλοκατηγορίες για την ανατίναξη του φράγματος

«Το φράγμα στην Καχόβκα ανατινάχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», ανέφερε η διοίκηση νότιου τομέα του ουκρανικού στρατού μέσω Facebook. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

❗️In 5 hours, the water will be at a critical level, - the head of Kherson Regional Military Administration Prokudin



Evacuation of people from dangerous areas has begun.



The Kakhovka HPP was blown up by the russian terrorist. This is a real ecological disaster. pic.twitter.com/svUorLbfzd — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) June 6, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχους προσκείμενους στη Μόσχα που μίλησαν σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το φράγμα βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς. Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στην περιοχή μίλησε για «πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ορολογία που επίσης παραπέμπει σε ουκρανική επίθεση.

Πολλές περιοχές έχουν πλημμυρίσει στη Χερσώνα από την ανατίναξη υδροηλεκτρικού φράγματος

«Η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει», ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν.

«Εντός πέντε ωρών το νερό θα έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο», προειδοποίησε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram στις 06:45, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

Kherson is already flooded.



The peak waters are expected in 2 hours at 11am local time.



About 16 000 people are affected. They are being evacuated.



However, the situation is likely worse on the left bank occupied by Russia. It will be hit harder, limited communication. 1/ pic.twitter.com/Tu0tLxLlnP — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 6, 2023

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή.

Ουκρανία: Δεν κινδυνεύει το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Δεν θεωρείται πως το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια - το μεγαλύτερο της Ευρώπης - διατρέχει «κρίσιμο κίνδυνο» λόγω της κατάρρευσης του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα, δήλωσε φιλορώσος αξιωματούχος στην περιφέρεια αυτή της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ζελένσκι : «Η έκρηξη είναι μια οικοκτονία»

«Η καταστροφή από τη Ρωσία του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία συνιστά μια “οικοκτονία”, όμως Ουκρανοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκαλεί κατεπειγόντως σήμερα το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ έγραψε επίσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί, πως οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουργούν επίσης απειλή για το γειτονικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Εξάλλου ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Κροατίας, Ολέξιι Ντανίλοφ δήλωσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συγκαλέσει κατεπειγόντως σήμερα το εν λόγω συμβούλιο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.

Το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα, το οποίο βρίσκεται στις ζώνες της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία που ελέγχονται από τη Ρωσία, καταστράφηκε εν μέρει από «πολλαπλά πλήγματα» της Ουκρανίας, υποστήριξαν σήμερα οι τοπικές αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα.

An explosion occurred at the Kakhovskaya hydroelectric power station, #Kherson region.



11 out of 28 spans have been destroyed, 80 settlements are under the threat of flooding.



President #Zelenskyy called an emergency meeting of the National Security Council of #Ukraine. pic.twitter.com/dirbjBYu6M — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

«Το φράγμα της Καχόβκα έγινε στόχος πολλαπλών πληγμάτων» στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος της πόλης Νόβα Καχόβκα, Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, ο οποίος υποστήριξε πως από τα πλήγματα καταστράφηκαν οι βάνες του φράγματος και δημιουργήθηκε ένα «ανεξέλεγκτος πίδακας νερού».

Ουκρανία: Εκκενώθηκαν 300 σπίτια - Απίθανο να επισκευαστεί το φράγμα

Θα είναι πιθανόν αδύνατο να επισκευαστεί το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα μετά την έκρηξη που προκάλεσε ρήγμα στην δομή, δήλωσε σήμερα διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα.

Σε σχόλια που έκανε σε ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο δήμαρχος της πόλης, Βλαντίμιρ Λεοντίεφ, σημείωσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα ήταν αποτέλεσμα σειράς ουκρανικών πληγμάτων.

Το Reuters δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Λεοντίεφ σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν μετά την ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα και πρόσθεσε ότι τμήμα της πόλης αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία, το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Καχόβκα, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή στη νότια Ουκρανία, «καταστράφηκε τελείως» και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η λειτουργία του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο μηχανοστάσιό του.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ξεχωριστά ότι έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την, όπως την περιέγραψε, καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πολλά χωριά έχουν «τελείως ή εν μέρει» πλημμυρίσει στην Ουκρανία, ανακοίνωσε άλλος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

Παράλληλα το TASS μετέδωσε επικαλούμενο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες νερού της Κριμαίας επαρκούν μετά την ρήξη του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, εξαρτάται για πόσιμο νερό από το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας, μέσω του οποίου έρχεται νερό στην χερσόνησο από τον ποταμό Δνείπερο.

Η Ουκρανία είχε στο παρελθόν αποκλείσει τις προμήθειες νερού στην Κριμαία μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014, προκαλώντας οξεία λειψυδρία στην περιοχή

