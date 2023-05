Πόλεμος Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Η κλινική καταστράφηκε ολοσχερώς / Reuters

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σήμερα, Παρασκευή, από πυραυλικό πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε κλινική στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του κάτω από βίντεο που δείχνει ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και από το οποίο βγαίνει καπνός, ο Ζελένσκι σημειώνει ότι στο σημείο πραγματοποιούνται επιχειρήσεις διάσωσης.

«Ρώσοι τρομοκράτες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την ιδιότητά τους ως μαχητές ενάντια σε κάθε τι ανθρώπινο και έντιμο», σημειώνει ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Επίθεση με ρουκέτα σε κλινική στην πόλη Ντνίπρο. Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και 15 έχουν τραυματιστεί. Τα επακόλουθα του βομβαρδισμού αντιμετωπίζονται και διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης των θυμάτων», προσθέτει.

❗️ At least one person died and 16 were injured, among them two children, as a result of a strike on a outpatient clinic in #Dnipro. pic.twitter.com/PZNRJ8ZMuU