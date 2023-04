Στην προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ρωσία – Οργή σε Κίεβο

«Κακό πρωταπριλιάτικο αστείο» χαρακτήρισε η Ουκρανία την ανάληψη από τη Ρωσία της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από σήμερα, 1η Απριλίου.

Το γεγονός έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη διεθνή κοινότητα, καθώς η τελευταία φορά που η Ρωσία είχε την προεδρία του Συμβουλίου ήταν τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε και εξαπέλυσε την επίθεσή κατά της Ουκρανίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν την Πέμπτη τη Ρωσία να «συμπεριφερθεί επαγγελματικά» όταν αναλάβει τον ρόλο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα μέσο για να εμποδιστεί η Μόσχα.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κάθε ένα από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει την προεδρία για ένα μήνα. Την 1η Απριλίου η Μοζαμβίκη παρέδωσε την σκυτάλη και πάλι στην Ρωσία.

Με ανάρτησή του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα αναφέρει πως «η ρωσική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την 1η Απριλίου είναι ένα άσχημο αστείο».

«Η Ρωσία έχει σφετεριστεί την έδρα της, διεξάγει αποικιοκρατικό πόλεμο, ο ηγέτης της είναι εγκληματίας πολέμου που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για απαγωγή παιδιών. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ασφαλής με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», έγραψε ο Κουλέμπα.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil