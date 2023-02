Ουκρανία: Στο δωμάτιο - κρησφύγετο του Ζελένκσι - «Εδώ μένω έναν χρόνο»

Ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Έναν χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε για πρώτη φορά το κρησφύγετό του στο οποίο βρίσκεται από την έναρξη του πολέμου.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ξενάγησε τον Ουκρανό δημοσιογράφο Ντμίτρο Κομαρόβ στο δωμάτιο στο γραφείο του και του περιεγράψε τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που έζησε εκεί.

Εδώ μένω εδώ και έναν χρόνο. Αγαπώ την οικογένειά μου, αλλά για μένα, ως πρόεδρος, το να βρίσκομαι εδώ ήταν προτεραιότητα.

Ακόμα, έδειξε και την ντουλάπά του, στην οποία υπάρχει ένα κοστούμι - σύμβολο της λήξης του πολέμου. «Αυτό είναι ένα σύμβολο ότι ο πόλεμος σύντομα θα τελειώσει, θα κερδίσουμε. Είναι ένα σύμβολο νίκης, περιμένει τη νίκη», δήλωσε.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf