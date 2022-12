Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: 64 νεκροί - Πλιάτσικο σε κλειστά καταστήματα

Ιστορικό κύμα χιονιά - Βίντεο από ΕΡΤ

«Σαρωτικός» είναι ο φονικός κυκλώνας βόμβα στις ΗΠΑ, με τη «χιονοθύελλα του αιώνα» που πλήττει για 5η ημέρα Πολιτείες της Αμερικής να έχει αφήσει πίσω της 64 νεκρούς μέχρι στιγμής.

Η κατάσταση είναι δραματική και εκατομμύρια κόσμου δεν έχουν τα βασικά. Ρεύμα, νερό και τροφή. Μάλιστα, στη δυτική Νέα Υόρκη οικογένειες αναζητούσαν απελπισμένα φαγητό και φάρμακα, δεδομένου ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα αποκλεισμό δρόμων, διακοπή ηλεκτροδότησης και λουκέτο σε καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ και φάρμακα.

Ιστορικός χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ / AP, Jeffrey T. Barnes

Αυτοκίνητα θαμμένα στο χιόνι / AP, Jeffrey T. Barnes

Υπογραμμίζεται ότι το Μπάφαλο θρηνεί 27 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του φονικού κυκλώνα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά από την Παρασκευή, σύμφωνα με το αμερικανικό NBC, το οποίο μεταδίδει τις απεγνωσμένες εκκλήσεις των κατοίκων της περιοχής για παροχή βοήθειας.

Crazy videos of snow drifts emerged from the USA as the monster winter storm brought heavy snow, high winds and brutal cold to most parts of the country.#AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/Qw65tgJSja — NEWJ (@NEWJplus) December 26, 2022

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι που κινδυνεύει η ζωή τους, με την κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης να περιγράφει τη χιονοθύελλα ως την πιο καταστροφική στην ιστορία του Μπάφαλο. «Είναι καταστροφική η χιονοθύελλα. Μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη η Νέα Υόρκη», είχε δηλώσει η κυβερνήτρια Hochul.

Σημειώνεται ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα στο Οχάιο και οι θάνατοι συνδέονται με τη φονική χιονοθύελλα.

Λεηλασίες σε καταστήματα και πολικές θερμοκρασίες

Οι θερμοκρασίες στις ΗΠΑ είναι πολικές. Το θερμόμετρο έδειξε -45 βαθμούς Κελσίου στη Μοντάνα και στο Des Moines της Αϊόβα ήταν -38 βαθμούς. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στα σπίτια τους χωρίς ρεύμα και υπάρχουν φόβοι ότι η κακοκαιρία θα στοιχίσει κι άλλες ανθρώπινες ζωές.

Το πολικό ψύχος επιμένει / AP, Jeffrey T. Barnes

Οι εικόνες αναδεικνύουν τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους /΄AP, Craig Ruttle

Μάλιστα, μέσα στη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι ΗΠΑ, υπάρχουν κι οι επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες του ακραίου ψύχους κι αποφασίζουν να λεηλατήσουν κλειστά κι εγκαταλελειμμένα – λόγω καιρικών συνθηκών – καταστήματα, με αποτέλεσμα να εξαφανίζουν τα εμπορεύματα.

«Οι λεηλασίες δίνουν και παίρνουν στο Μπάφαλο, με πολλούς να εκμεταλλεύονται με άδειους δρόμους, όπου οι χιονοπτώσεις και οι συνθήκες χιονοθύελλας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους», αναφέρθηκε στο BBC. «Πήραν τα πάντα. Από παιχνίδια και ηλεκτρονικά έως ηχεία», σημείωσε ιδιοκτήτης καταστήματος, ο οποίος αποκάλυψε ότι του άρπαξαν πράγματα αξίας 50.000 ευρώ.

Χάος στα αεροδρόμια - Χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιούργησαν χάος στα αεροδρόμια των Πολιτειών, όπου πρωταγωνιστούν χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων. Περισσότερες από 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο μέχρι χθες, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις σε ακόμα 600 πτήσεις, σύμφωνα με το FlightAware. Μάλιστα, πάνω από το 60% των πτήσεων της για σήμερα ακύρωσε η Southwest Airlines, η οποία αποτελεί και την εταιρεία που καταγράφει τις περισσότερες ακυρώσεις.

Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια λόγω των ακυρώσεων στις πτήσεις / AP, David Zalubowski

Ουρές αναμονής κι «υπομονής» σχηματίζουν οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ / AP, David Zalubowski

Πάντως, ο Τζο Μπάιντεν έχει ήδη ανακοινώσει παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης που πλήττεται από την κακοκαιρία. «Χιλιάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα έχουν ακυρωθεί κατά τη διάρκεια των εορτών. Η διοίκησή μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα λογοδοτήσουν», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες για τις συνεχόμενες ακυρώσεις ένεκα εορτών.

Thousands of flights nationwide have been canceled around the holidays.



Our Administration is working to ensure airlines are held accountable.



If you’ve been affected by cancellations, go to @USDOT’s dashboard to see if you’re entitled to compensation. https://t.co/r0YBCPyKes https://t.co/1ZdqhBOAoL — President Biden (@POTUS) December 27, 2022

Σημειώνεται ότι η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ προέβλεψε σταδιακή υποχώρηση του φονικού κυκλώνα από σήμερα.



