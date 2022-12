ΗΠΑ: Πάνω από 60 νεκροί από τη χιονοθύελλα – Χωρίς φαγητό οι κάτοικοι

Αντιμέτωποι με μια «ιστορική κακοκαιρία» βρίσκονται οι κάτοικοι σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 63 θάνατοι από το πολικό ψύχος, ενώ 250.000 νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι και τα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα.

Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται οι κάτοικοι στη δυτική Νέα Υόρκη, όπου πολλές οικογένειες έψαχναν φαγητό και φάρμακα, καθώς πολλά εστιατόρια, σούπερ μάρκετ και φαρμακεία έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX — WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022

Ειδικά στο Μπάφαλο, όπου τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ έχουν κλείσει από την Παρασκευή και οι κάτοικοι κάνουν έκκληση για βοήθεια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με την χειρότερη κακοκαιρία εδώ και αρκετά χρόνια - AP

ΗΠΑ: Λεηλατούν κλειστά καταστήματα

«Δεν υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα. Ό,τι μπορείς, αρπάζεις», είπε ο Σκοτ Μακ Καντλς, 55 ετών, που ζει σε προάστιο του Μπάφαλο.

Η οικογένεια του 54χρονου, σύμφωνα με το NBC, πέρασε τα Χριστούγεννα αποκλεισμένη από το χιόνι. Στο δείπνο των Χριστουγέννων, έφαγαν κορν φλέικς, ενώ στο σπίτι τους είχαν μόνο τρεις κονσέρβες κεφτεδάκια, λίγο ψωμί κι αυγά.

There’s looting in Buffalo NY b/c it snowed?????? pic.twitter.com/LItUw0T0zJ — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) December 26, 2022

Όταν απομακρύνθηκε το χιόνι από τον δρόμο μπροστά από το σπίτι του, ο 54χρονος βγήκε με το αυτοκίνητο για να βρει ανοιχτό σούπερ μάρκετ. Οκτώ χιλιόμετρα μετά, τα παράτησε απογοητευμένος.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε ξενοδοχεία της περιοχής, που προσφέρουν γεύματα στους πελάτες τους αλλά οι προμήθειες σιγά-σιγά λιγοστεύουν.

A state of emergency is in effect in New York State following the deadly blizzard that dropped more than four feet of snow in Buffalo. Pres. Biden spoke with New York Gov. Hochul to offer federal assistance as the death toll has risen to at least 27 and at least 55 nationwide. pic.twitter.com/qJQ2lFdE9s — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 26, 2022

«Μας τελειώνει το φαγητό» είπε υπάλληλος σε ξενοδοχείο της περιοχής, που έχει αποκλειστεί από το χιόνι, από την Πέμπτη. «Είναι πολύ ενοχλητικό. Οι πελάτες χάνουν την υπομονή τους. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Είμαστε θαμμένοι στο χιόνι».

Μπάφαλο: Εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους για δύο μέρες

Όπως έγινε γνωστό, περίπου 10.000 κάτοικοι στο Μπάφαλο δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κάποιοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους για περισσότερες από δύο μέρες, λόγω του πυκνού χιονιού που έχει καλύψει τα πάντα.

Δεκάδες οδηγοί έμειναν εγκλωβισμένοι στα χιόνια μέσα στα αυτοκίνητά τους για δύο μέρες - AP

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 63 νεκροί

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε διάγγελμά του, είπε ότι οι προσευχές του είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και πρόσφερε ομοσπονδιακή βοήθεια στην πολιτεία που επλήγη σκληρά.

A snowplow in Buffalo, NY makes multiple attempts to free another plow, after frigid temperatures and snowdrifts rendered the vehicle helpless.



Sometimes, even a snow plow needs a snow plow. pic.twitter.com/D02cEleiUk — CBS News (@CBSNews) December 26, 2022

Άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους γύρω από το Μπάφαλο βρέθηκαν σε αυτοκίνητα, σπίτια και μέσα στο χιόνι. Μερικοί πέθαναν ενώ φτυάριζαν. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχουν πεθάνει, συνολικά, στις ΗΠΑ εξαιτίας της χιονοθύελλας και οι Αρχές φοβούνται πως ο αριθμός θα αυξηθεί.

ZERO visibility in this snow band. Textbook blizzard conditions right now over the eastern suburbs of Buffalo. #NYwx @weather_buffalo pic.twitter.com/WYZqgmyNq7 — BuffaloSnowKing (@BuffaloSnowKing) December 23, 2022

Η χιονοθύελλα προκάλεσε επίσης προβλήματα στα αεροδρόμια, με σχεδόν 2.900 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ να ακυρώνονται νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης FlightAware.

Χθες, ακυρώθηκαν 4.000 πτήσεις και καθυστέρησαν περισσότερες από 8.500.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο