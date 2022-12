Η «χιονοθύελλα του αιώνα» σαρώνει τις ΗΠΑ - Αυξάνονται οι νεκροί

Στην «κατάψυξη» οι ΗΠΑ / Βίντεο Ερτ

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στον πάγο, με τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων 45 ετών να «σαρώνει» δεκάδες πολιτείες στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω της 55 νεκρούς. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο χιονιάς δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Στους 55 ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή, ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

🔴 EXCLUSIVE FOOTAGE: America in mini ICE AGE after historic ARCTIC BLAST swept the whole country, causing record breaking windchills ( -50°C to -60°C) in different states.

Here's the look of frozen houses in New York, USA. 😱🥶#Pakweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/VNT1ceowZk — PakWeather.com (@Pak_Weather) December 25, 2022

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

Οι ΗΠΑ δοκιμάζονται από τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα του αιώνα AP Photo/Craig Ruttle

Μέχρι στιγμής 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί - AP Photo/Charlie Neibergall

ΗΠΑ: «Η χιονοθύελλα απέχει πολύ από το τέλος της»

Σήμερα οι αρχές προειδοποίησαν ότι η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της».

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της.

Η δυτική Νέα Υόρκη, αν και συνηθισμένη στο κρύο και τις θύελλες, καλύφθηκε το Σαββατοκύριακο από δύο μέτρα χιόνι. Η θερμοκρασία παραμένει σε πολικά επίπεδα από την περασμένη εβδομάδα.

Twitter page of New York Gov. Kathy Hochul via AP

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Μπάφαλο

Στην κομητεία Ίρι, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Μπάφαλο, έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι. Στο Οχάιο, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με την κακοκαιρία.

Το Μπάφαλο παραμένει σχεδόν αποκλεισμένο, λόγω της εντυπωσιακής ποσότητας του χιονιού που το έχει καλύψει. Οι εικόνες από το κέντρο της πόλης δείχνουν αυτοκίνητα στους δρόμους, σκεπασμένα από χιόνια.

See How Water Quickly Water Freezes in -40’C. This Video is from December 2020 from Canada. Similar Weather Conditions Expected in Canada and USA Under influence of Severe Arctic Sweep which will Begin After 2 to 3 Days Properly!.

Weather Updates PK / @karachi Doppler pic.twitter.com/1t58TUVA7u — Weather Updates PK (@WeatherWupk) December 20, 2022

Οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες να μην οδηγούν, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, ενώ παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Μπάφαλο - AP Photo/Craig Ruttle

Στο αποκορύφωμα της θύελλας τα σωστικά συνεργεία ήταν αδύνατον να φτάσουν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, για παράδειγμα σε εκείνους που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στα σπίτια τους.

Περισσότερα από 12.000 κτίρια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε ορισμένα η ηλεκτροδότηση δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από την Τρίτη.

Εξάλλου, το χάος στα αεροδρόμια συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς ακυρώθηκαν τουλάχιστον 2.600 πτήσεις. Οι συνθήκες αναμένεται ότι θα βελτιωθούν σταδιακά, όσο περνούν οι ημέρες.



