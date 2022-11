Αστρονόμοι φωτογράφησαν το θεαματικό «φάντασμα» ενός γιγάντιου άστρου

Οι αστρονόμοι του Πολύ Μεγάλου Τηλεσκοπίου (VLT) του Ευρωπαϊκού Νοτίου Παρατηρητηρίου (ESO) στη Χιλή έδωσαν στη δημοσιότητα την εντυπωσιακή φωτογραφία του «φαντάσματος» ενός τεράστιου άστρου.

Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός γιγάντιου άστρου, το οποίο ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής του με ισχυρή έκρηξη πριν περίπου 11.000 χρόνια.

Τα άστρα με πολύ μεγάλη μάζα φτάνουν συχνά στο εκρηκτικό τέλος τους ως σουπερνόβα. Οι κατακλυσμικές αυτές εκρήξεις προκαλούν πανίσχυρα ωστικά κύματα που διαπερνούν τα γύρω αέρια, τα συμπιέζουν, απελευθερώνουν ενέργεια που τα θερμαίνει και τα κάνει πολύ φωτεινά.

