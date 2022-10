Έκανε πρόταση γάμου στον καλό της και έλαβε εκατοντάδες αρνητικά σχόλια!

Η 27χρονη φωτογράφος Sukhmin Garcha αποφάσισε να αλλάξει την παράδοση και να κάνει εκείνη πρόταση γάμου στον καλό της, Shiraz Brar, μία ιδιαίτερη στιγμή που δημοσίευσε στα social media. Οι αντιδράσεις δεν ήταν σίγουρα εκείνες που περίμενε...

Ήταν ενθουσιασμένη που θα μοιραζόταν το βίντεο με τις ξεχωριστές στιγμές, δεν ήταν όμως προετοιμασμένη για τα τόσα αρνητικά σχόλια που έλαβε, και κυρίως από γυναίκες.

«Ήμουν πάντα ανοιχτή σε αυτό. Ήμουν νευρική στην αρχή. Ήθελα να βρω τη σωστή στιγμή, είπε και πρόσθεσε ότι ο σύντροφός της «είχε το μεγαλύτερο χαμόγελο στο πρόσωπό του» όταν έγινε η πρόταση με τους συγγενείς και φίλους της να την στηρίζουν και να είναι χαρούμενη για την επιλογή της να είναι αυτή που θα ρωτήσει «θα με παντρευτείς;».

«Έλαβα πολλά αρνητικά σχόλια», ανέφερε σε δηλώσεις της. Πολλά από αυτά ήταν «θα προτιμούσα να πεθάνω από το να κάνω εγώ πρόταση γάμου», «δεν έχει καμία αυτοεκτίμηση», «εκείνος δεν φαίνεται χαρούμενος».

Σύμφωνα με την 27χρονη, τα περισσότερα αρνητικά σχόλια τα είχαν γράψει γυναίκες, κάτι που της προκάλεσε έκπληξη.

