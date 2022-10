Πούτιν:Απειλεί με «σκληρή απάντηση, αν συνεχιστούν οι ουκρανικές επιθέσεις»

Οι Ρώσοι από το πρωί σφυροκόπησαν το Κίεβο με τραγικό απολογισμό νεκρούς και τραυματίες - Δείτε την εικόνα από μία από τις πληγείσες περιοχές / Ρεπορτάζ από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με βομβαρδισμούς αδιακρίτως εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία, η Ρωσία δρομολόγησε σκληρά αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας στην Κριμαία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε τις επιθέσεις και προανήγγειλε νέα «σκληρή απάντηση» σε τυχόν περαιτέρω τρομοκρατικές ενέργειες επί ρωσικού εδάφους.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε τα χτυπήματα στην Ουκρανία σήμερα το πρωί.

Σε ένα μήνυμα μέσω βίντεο, είπε ότι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις ενέργειας και επικοινωνίας.

Ο Πούτιν προανήγγειλε μάλιστα μια «σκληρή» απάντηση σε τυχόν περαιτέρω «τρομοκρατικές ενέργειες σε ρωσικό έδαφος».

Ολόκληρη η δήλωση Πούτιν

«Χθες, ο Αλεξάντερ Ιβάνοβιτς Μπαστρικιν, πρόεδρος της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, μου ανέφερε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το σαμποτάζ που διαπράχθηκε στη γέφυρα της Κριμαίας. Στοιχεία από ιατροδικαστικές και άλλες εξετάσεις, καθώς και επιχειρησιακές πληροφορίες, δείχνουν ότι η έκρηξη στις 8 Οκτωβρίου είναι τρομοκρατική ενέργεια, που στοχεύει στην καταστροφή της κρίσιμης πολιτικής υποδομής της Ρωσίας. Είναι επίσης προφανές ότι οι "εγκέφαλοι", οι οργανωτές και οι δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας είναι οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Το καθεστώς του Κιέβου, με τις ενέργειές του, έχει βάλει πράγματι τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με τους διεθνείς τρομοκρατικούς σχηματισμούς, τις πιο διαβόητες ομάδες. Είναι απλά αδύνατο να αφήσουμε εγκλήματα αυτού του είδους αναπάντητα. Σήμερα το πρωί, μετά από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας και σύμφωνα με το σχέδιο του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, ένα μαζικό χτύπημα με όπλα μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας από τον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά έγινε εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας, στρατιωτικής διοίκησης και επικοινωνίας της Ουκρανίας».

«Αν συνεχιστούν οι προσπάθειες για τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφός μας, οι απαντήσεις της Ρωσίας θα είναι σκληρές και ανάλογες με το επίπεδο των απειλών απεναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για αυτό» κατέληξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ουκρανία: Στους 10 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

Τα σημερινά μαζικά αντίποινα των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, όπως μεταδίδει η «Daily Mail».

«Μέχρι τώρα, 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 60 έχουν τραυματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα ως αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση στο Facebook, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις «ρωσικές φρικαλεότητες».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, τουλάχιστον 83 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον πόλεων της Ουκρανίας, ανέφερε ο στρατός της Ουκρανίας. Οι μισοί καταρρίφθηκαν ενώ οι άλλοι μισοί έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Οργή Πούτιν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας

Πριν από λίγο συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, με την οργή του Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι εμφανής.

Ο Πούτιν για να αιτιολογήσει το νέο φονικό κύμα πυραυλικών επιθέσεων είπε ότι είναι «αδύνατο να αφήσουμε αναπάντητα τα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου», και ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι σκληρή, ενώ τόνισε πως το Κίεβο τοποθετήθηκε, πλέον, στο ίδιο επίπεδο με τους τρομοκράτες.

Αύριο ο Πούτιν θα δεχθεί στην Αγία Πετρούπολη τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, μερικές ημέρες αφότου η Ρωσία ιδιοποιήθηκε με ένα διάταγμα τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Εξάλλου, ίσως συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στο Καζακστάν.

H Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις δραστηριότητές της στην Ουκρανία

Στο μεταξύ ανησυχία προξενεί η είδηση ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πρόκειται να σταματήσει τις δραστηριότητές της στην Ουκρανία εν μέσω των τελευταίων ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος στο Reuters, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Daily Mail.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης του Ερυθρού Σταυρού έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ουκρανία και βοηθούν στην παροχή πρώτων βοηθειών μετά τις σημερινές επιθέσεις.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το γερμανικό προξενείο στο Κίεβο

Το κτίριο που στεγάζει το γερμανικό προξενείο στο Κίεβο - αν και δε χρησιμοποιείται από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία- χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σήμερα το πρωί, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν κάποιος σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση.

Ουκρανία: Καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις η ΕΕ

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο καταδίκασε τις επιθέσεις της Ρωσίας.

«Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες αποτρόπαιες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον Ουκρανών και πολιτικών υποδομών» ανέφερε ο Πίτερ Στάνο.

«Αυτές οι βάρβαρες επιθέσεις δείχνουν μόνο ότι η Ρωσία επιλέγει την τακτική των βομβαρδισμών αδιακρίτως εναντίον αμάχων».

«Βαθιά σοκαρισμένος» από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα. Τις καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο», υπογράμμισε ο Μπορέλ στο Twitter.

Βερολίνο: «Aλληλεγγύη από τη Γερμανία και τα άλλα κράτη της G7 στην Ουκρανία»

Οι ηγέτες της G7 και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα έχουν έκτακτες συνομιλίες την Τρίτη για να συζητήσουν τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε το Βερολίνο.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι «για την αλληλεγγύη της Γερμανίας και των άλλων κρατών της G7».

