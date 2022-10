Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Λευκορωσία στέλνει δυνάμεις στο πλευρό της Ρωσίας

Το ρεπορτάζ του Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του STAR για την εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας

Μια νέα διάσταση στον πόλεμο της Ουκρανίας δίνει η ανακοίνωση του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι ο λευκορωσικός στρατός θα αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη με τη Ρωσία στα δυτικά σύνορα της χώρας.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι Λευκορωσία και Ρωσία θα αναπτύξουν μια στρατιωτική ομάδα, με τις προετοιμασίες να έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο ημέρες. «Αυτά όλα προβλέπονται από τις συμφωνίες. Αν το επίπεδο απειλών φτάσει σε αυτό που είναι ήμερα, τότε θα ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε κοινές μονάδες», φέρεται να είπε ο Λουκασένκο σύμφωνα με το RIA Novosti.

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας ως βάση για την εισβολή στην Ουκρανία, στέλνοντας δυνάμεις και εξοπλισμό στα βόρεια της χώρας από βάση στο λευκορωσικό έδαφος.

Η ανακοίνωση Λουκασένκο, ενός εκ των στενών συμμάχων του Βλαντιμίρ Πούτιν, έρχεται την ίδια ημέρα κατά την οποία η Ρωσία φαίνεται ότι προχώρησε σε αντίποινα κατά της Ουκρανίας για την έκρηξη στη γέφυρα στην Κριμαία, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας εντάσσεται στα αντίποινα τα οποία είχε υποσχεθεί η Μόσχα για το χτύπημα στη γέφυρα.

Όπως μεταδίδει το Belta ο Λουκασένκο σημείωσε οτι «βάση για την κοινή αυτή στρατιωτική ομάδα θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας. Σας ενημερώνω ότι ο σχηματισμός αυτής της ομάδας έχει ξεκινήσει, νομίζω πριν από δύο ημέρες. Έδωσα διαταγή για να ξεκινήσει ο σχηματισμός της».

Κατά τον Λευκορώσο πρόεδρο η απόφαση για ανάπτυξη κοινής ομάδας δράσης Λευκορωσίας-Ρωσίας ελήφθη σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την άτυπη σύνοδο CIS στην Αγία Πετρούπολη.

Στις αρχές του Οκτωβρίου, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο ανακοίνωσε ότι η Λευκορωσία θα συμμετείχε στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά δεν θα έστελνε δικούς της στρατιώτες στην εμπόλεμη ζώνη και «δεν θα σκότωνε κανέναν». Από την αρχή του πολέμου υπήρξαν περιορισμοί πτήσεων πάνω από τη νότια Λευκορωσία. Το κανάλι Belarusky Gayun στο Telegram ισχυρίζεται ότι, από την αρχή του πολέμου, περισσότεροι από 700 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί σε ουκρανικές πόλεις από τη νότια Λευκορωσία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας. «Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας», δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης «μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης».

Σε καταφύγιο ξενοδοχείου στο Κίεβο βρίσκεται ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς, με την ομάδα του μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο κ. Ρέιντερς αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Σειρά εκρήξεων στο κέντρο του Κιέβου σήμερα το πρωί. Χάρη στη γρήγορη αντίδραση του προσωπικού ασφαλείας, η ομάδα μου και εγώ μεταφερθήκαμε γρήγορα στο καταφύγιο του ξενοδοχείου. Είμαστε ασφαλείς και περιμένουμε ενημερώσεις».

