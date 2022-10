Ιράν: Οι Αρχές έκλεψαν τη σορό 17χρονης διαδηλώτριας και την έθαψαν κρυφά

Στιγμιότυπα από τις διαδηλώσεις στο Ιράν / Βίντεο AP

Την ώρα που το Ιράν «καίγεται» μετά τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί από την αστυνομία «ηθών» επειδή δε φορούσε σωστά το χιτζάμπ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις εκτελέσεις διαδηλωτών. Αυτή τη φορά, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έκλεψαν τη σορό μιας 17χρονης διαδηλώτριας και την έθαψαν κρυφά.

Η οικογένεια της 17χρονης Nika Shakrami καταγγέλλουν στο BBC Persian ότι οι αξιωματικοί ασφαλείας έκλεψαν το νεκρό σώμα του παιδιού της και την έθαψαν και το έθαψαν κρυφά στο χωριό Visian, 40 χιλιόμετρα μακριά.

Her name is Nika Shakrami a 17-year-old teenager whose body was found after being missing for eight days, with her face disfigured by batons.

