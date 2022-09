«Μας απειλούν ότι θα μας βιάσουν» - Μαρτυρίες από διαδηλώτριες στο Ιράν

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γυναικών στο Ιράν που συμμετέχουν στις μαζικές διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου από την αστυνομία «ηθών». «Μας λένε ότι αν δεν μείνουμε ήσυχες θα μας βιάσουν... Οι πιο σκληρές είναι οι γυναίκες αξιωματικοί», λένε στο BBC.

Οι Ιρανές τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν πετάξει τα χιτζάμπ τους και αγωνίζονται μαζικά για τον θάνατο της αδελφής του Μαχσά και τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, οι αγώνες τους αντιμετωπίζονται από βια και καταστολή από τις ιρανικές Αρχές.

Η περιγραφές τος ανατριχιάζουν. Η 51χρονη Maryam, διαδηλώτρια που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο της Τεχεράνης, περιέγραψε στο BBC τη στιγμή που οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας την συνέλαβαν.

Με έβαλαν στο έδαφος και ένας αξιωματικός έβαλε την μπότα του στην πλάτη μου. Με κλώτσησε στο στομάχι μου, μου έδεσε τα χέρια, με πήρε από τα χέρια και μετά με έσπρωξε σε ένα φορτηγό.

Παρόλο που έχει διακοπεί πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο με διαδηλωτές που συλλαμβάνονται από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν να δημοσιεύονται.

Όπως είπε η Maryam, που δεν χρησιμοποιεί το πραγματικό όνομά της, η πραγματικότητα που βιώνουν στον Ιράν είναι πολύ χειρότερη από αυτό που αποτυπώνεται στις εικόνες που ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο.

#Iran remains under internet/mobile blackouts but some videos are still getting out of #IranProtests.



In the city of Qorveh on Sept. 26 chants included “I will kill my brother’s killer! #MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/sxho08AIZK