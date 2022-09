Ιράν: Δολοφόνησαν 20χρονη διαδηλώτρια - Σκότωσαν τη Χαντίς με έξι σφαίρες

Χάος στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί / Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star (26/9/22)

Το Ιράν θρηνεί ακόμα μια νέα γυναίκα «σύμβολο» των τελευταίων ημερών. Η 20χρονη Hadis Najafi έπεσε νεκρή από τα πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Η Hadis Najafi, μια 20χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, έγινε το πιο πρόσφατο σύμβολο της τραγωδίας, της «έκρηξης» θλίψης και της περιφρόνησης που χαρακτηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο με την Hadis Najafi να δένει τα μαλλιά της λίγο πριν «ριχτεί» στη διαδήλωση στο Ιράν κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Χθες, Κυριακή, η δημοσιογράφος και υπερασπιστής των δικαιωμάτων των γυναικών Masih Alinejad ανακοίνωσε τον θάνατό της, δημοσιεύοντας το όνομά της και ένα βίντεο μαζί με τις λεπτομέρειες του θανάτου της: η Hadis πυροβολήθηκε έξι φορές από τις αρχές, αφού έδεσε τα μαλλιά της και μπήκε με τόλμη στη μέση μιας διαδήλωσης στο Καράτζ.

This is the funeral of 20 year old #HadisNajafi, who was shot dead on the streets by security forces for protesting. Hadis was a kind hearted girl & loved dancing. She was protesting against the brutal death of #MahsaAmini. Their crime: wanting freedom.#مهسا_امینی#IranProtest pic.twitter.com/rpxTsK9Vay