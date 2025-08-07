Κλέλια Ρένεση: Ξέγνοιαστες διακοπές στο αγαπημένο της νησί

Στο πιο αγαπημένο της μέρος στην Ελλάδα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κλέλια Ρένεση.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος η ηθοποιός επισκέφτηκε τη Γαύδο, ανεβάζοντας ένα ρομαντικό βίντεο με το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Με το χέρι στην καρδιά, τόπο σαν αυτό δεν έχω ξανασυναντήσει. Το μέγα θεραπευτήριο της ψυχής, πεντακάθαρο , ατελείωτο, απυθμενο, σε περιμένει να σε σφιχταγγαλιάσει. Σε ξεπλένει, σε γεμίζει, σε φορτίζει, σε αδειάζει. Σου φέρνει ό,τι αναζητάς σου παίρνει ό,τι περισσεύει. Η Γαύδος είναι μυσταγωγία, είναι μυστηριακό ταξίδι, είναι προσευχή. Αν θες να κάνεις τουρισμό, μην έρθεις ποτέ απο δω. Αν θες να μπεις στο κέντρο της γης και του εαυτού, κλείσε εισιτήριο αύριο. Όσο κρατάει ακόμα το νησί και οι γαυδιώτες, τότε υπάρχει ελπίδα! Σ ευχαριστώ σύμπαν και ουρανέ γι αυτήν τη γη που πατάω», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία της.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ρένεση

Το νησί έχει «κλέψει» την καρδιά τόσο της ηθοποιού, όσο και της κορούλας της, Κοραλίας, καθώς τις βοηθάει να διώχνουν μακριά τις αρνητικές σκέψεις.

Η Κλέλια Ρένεση μεγαλώνει μόνη της την κόρη της, ενώ σε συνέντευξή της στο «Πάμε Δανάη» είχε αποκαλύψει πως είχε κινηθεί νομικά κατά εκπομπών που διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την πατρότητα του παιδιού της.

«Έχω γελάσει πάρα πολύ με όσα αναφέρουν τα media για εμένα. Έχω κάνει και τις μηνύσεις μου. Κάποια στιγμή αποφάσισα να δράσω γιατί ήταν τόσα ανεξέλεγκτα και στη φαντασία τους όσα έλεγαν στα media. Έλεγαν ότι ο Μανού Τσαο ήταν ο πατέρας του παιδιού μου. Είχαν πει ότι με πήγε στο Παρίσι να μου πάρει διαμαντένιο δαχτυλίδι. Ποιος ο Μανού! Ήταν τόσο αστείο και εκτός πραγματικότητας. Μου δημιουργούσαν γέλιο. Όλο αυτό ήταν τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Από μέσα μου έλεγα θα τους αφήσω να εκτεθούν ανεπανόρθωτα», είπε.

Αναφορικά με το τι απαντά στην κόρη της, όταν τη ρωτάει για τον πατέρα της, δήλωσε: Κάθε ηλικία έχει άλλες απαιτήσεις. Τώρα γνωρίζει το παιδί ότι κάθε σπίτι έχει το δικό του πλαίσιο. Εμείς έχουμε το δικό μας: Μαμά, παιδί, σκυλί, γατί. Υπάρχει ο πατέρας της Κοραλίας. Όταν μου ζητάει να της μιλήσω για τον μπαμπάς της, της λέω “λυπάμαι δεν μπορώ να σου μιλήσω". Πάρ’ τον τηλέφωνο, να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω”. Δεν έχω την εξουσιοδότηση αυτή. Δεν την δίνω στον εαυτό μου. Δεν θα γίνω γέφυρα εγώ. Πρέπει να αναπτύξει τη δική της σχέση με αυτό το στοιχείο που λέγεται πατρότητα και να καταλάβει τι χαρτί της έπαιξε η ζωή σε αυτόν τον τομέα», κατέληξε η ηθοποιός.