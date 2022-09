Ιράν: Οι διαδηλώσεις για την Μαχσά Αμινί έχουν βαφτεί με αίμα - 76 νεκροί

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί συνεχίζονται. Οι κινητοποιήσεις καταστέλλονται βίαια από την αστυνομία, η οποία έχει συλλάβει χιλιάδες διαδηλωτές και έχει δολοφονήσει δεκάδες.

Τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμή τη ζωή τους από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις με αφορμή τον θάνατο 22χρονης Ιρανής από την αστυνομία ηθών, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR). Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται έξι γυναίκες και τέσσερα παιδιά.

Η ΜΚΟ ανέφερε ότι έλαβε αρκετά βίντεο και πιστοποιητικά θανάτου που επιβεβαιώνουν τη ρίψη πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών.

Οι αρχές στο Ιράν έχουν συλλάβει περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, από την αρχή των διαδηλώσεων για την 22χρονη Μαχσά.

Στη διάρκεια των ταραχών αυτών των τελευταίων ημερών έχουν συλληφθεί 450 ταραξίες στη Μαζανταράν, στο βόρειο Ιράν. Το Σάββατο οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη 739 διαδηλωτών, ανάμεσά τους 60 γυναίκες στη Γκουιλάν, επαρχία γειτονική της Μαζανταράν.

*Disturbing Video*



State security forces beat women protesters, including with a baton blow to the face.



In the beginning: "Do you think the street is yours?.. You are fighting me on my soil."



Bojnord, North Khorasan Province#MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/eCmSSt8sPu