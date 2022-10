Η Ρόμπι κέρδισε 269.000 δολάρια στο πόκερ με δονούμενο δαχτυλίδι

Στα «μαχαίρια» βρίσκονται δύο επαγγελματίες παίκτες που αναμετρήθηκαν σε ζωντανό τουρνουά πόκερ, στο καζίνο Hustler Casino τους Λος Άντζελες το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Η 35χρονη Ρόμπι Τζέιντ Λιού έφυγε 269.000 δολάρια πλουσιότερη από τραπέζι, αλλά την κατηγορούν πως χρησιμοποίησε ένα δονούμενο δαχτυλίδι για να κερδίσει τον αντίπαλό της, Γκάρετ Άντελσταϊν, με την ίδια να κάνει λόγο για «σεξιστική» αντίδραση μετά τη νίκη της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 36χρονο παίκτη, η αντίπαλός του χρησιμοποιούσε κρυφά μια ειδική συσκευή δόνησης, με την οποία ενημερωνόταν για τα φύλλα του Γκάρετ, αφού το κοινό που παρακολουθούσε ζωντανά την αναμέτρησή τους, μπορούσε να βλέπει τα χαρτιά της τράπουλας.

THIS JUST HAPPENED... @RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you've ever seen Tune in now for SUPER HIGH STAKES $100/200/400: https://t.co/VcpZNMUTi4 pic.twitter.com/iGppl6l9aa

Ο Γκάρετ και οι παρατηρητές του «αγώνα» είδαν τη Ρόμπι να κάνει μια κίνηση χωρίς λογική, αφήνοντας τους όλους άφωνους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, βάσει των πιθανοτήτων, υπήρχαν 150 τρόποι για να χάσει η Lew και μόλις 6 για να κερδίσει.

Τελικά η Λιου κέρδισε το παιχνίδι χάρη σε αυτή την κίνησή της και έφυγε με το ποσό των 269.000 δολαρίων. Ο αντίπαλός της κατηγόρησε τη Λιού ότι έκλεψε «χρησιμοποιώντας μια κρυμμένη συσκευή, η οποία απλά δονείται για να σου δείξει ότι έχεις το καλύτερο χαρτί».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της 35χρονης υποστηρίζει ότι η Λιού μπέρδεψε τα χαρτιά και εκτίμησε ότι είχε τον συνδυασμό για να της χαρίσει τη νίκη, προσθέτοντας ότι «δεν είναι στον χαρακτήρα της» να καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους.

Garrett blocked me. Guilty as charged. What an honest man. He cornered me & threatened me. If he has the audacity to give me the death stare ON camera, picture what it’s like OFF camera. I was pulled out of the game & forced to speak to him in a dark hallway. Full details to come