Μαχσά Αμινί: Στους 92 οι νεκροί των διαδηλώσεων στο Ιράν

Τουλάχιστον 92 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την καταστολή των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται εδώ και δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR).

Εξάλλου, τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί από τις δυνάμεις ασφαλείας σε συγκρούσεις που ξέσπασαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Ζαχεντάν, πόλη της επαρχίας Σιστάν – Μπαλουτσιστάν, πρόσθεσε η ίδια ΜΚΟ με έδρα το Όσλο.

«Οι φόνοι διαδηλωτών στο Ιράν, κυρίως στη Ζαχεντάν, αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» / Φωτογραφία AP

«Οι φόνοι διαδηλωτών στο Ιράν, κυρίως στη Ζαχεντάν, αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», κατήγγειλε ο διευθυντής Μαχμούντ Αμιρί- Μογκαντάμ. «Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να ερευνήσει και να εμποδίσει να διαπραχθούν άλλα εγκλήματα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», πρόσθεσε.

Oct. 2nd, 2022



