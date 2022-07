Χάος στην κυβέρνηση Τζόνσον: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Υγείας & Οικονομικών

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών του Μπόρις Τζόνσον παραιτήθηκαν από τα καθηκόντά τους. Χάος στην κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Την παραίτησή τους ανακοίνωσαν αργά σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ και ο υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ, βυθίζοντας σε κρίση την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπυργός, Μπόρις Τζόνσον με τον υπουργό Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ / AP Image

Ο Τζάβιντ δήλωσε πως ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνά προς το εθνικό συμφέρον μετά από μια σειρά σκανδάλων, λέγοντας ότι «δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με ήσυχη τη συνείδησή του».

Ο υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ / AP Image

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολλοί βουλευτές και η κοινή γνώμη έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνά για το εθνικό συμφέρον.

«Λυπάμαι που το λέω, ωστόσο, ότι είναι σαφές για μένα ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει υπό την ηγεσία σας - και ως εκ τούτου έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μου επίσης», είπε ο Τζάβιντ σε επιστολή του προς τον Τζόνσον.

Από την πλευρά του, ο Σουνάκ με επιστολή που ανάρτησε στο twitter, γνωστοποιώντας την παραίτησή του από το πόστο του υπουργού Οικονομικών είπε πως με δισταγμό πήρε την απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι».

Ρίσι Σουνάκ / AP Image

«Έγινε ξεκάθαρο σε μένα ότι οι προσεγγίσεις μας είναι θεμελιωδώς πολύ διαφορετικές», τόνισε ο Σουνάκ στην επιστολή του προς τον Τζόνσον.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1