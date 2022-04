Ουκρανία: Βομβαρδίστηκαν πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί - Αναφορές για θύματα

Ρεπορτάζ του Star για τον πόλεμο στην Ουκρανία (23/4/22)

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία. Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί έγιναν στόχος των Ρώσων. Η Ρωσία κατέρριψε δύο ουκρανικά drones στα σύνορα. «Οι Ουκρανοί μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο», λέει ο Αμερικανό υπουργός Άμυνας. Νέες «έξυπνες» κυρώσεις στο πετρέλαιο που εισάγει από τη Ρωσία ετοιμάζει η Ε.Ε.

Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν σήμερα στόχος επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν άγνωστο αριθμό θυμάτων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, επικαλούμενη τον επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Ο Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Η Ρωσία κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά drones στην περιοχή Ριλσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε στο Telegram ο κυβερνήτης της επαρχίας Κουρσκ Ρομέν Σταροβόιτ.

«Δεν υπάρχουν νεκροί, τραυματίες ή υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται λίγο αφού οι ρωσικές αρχές επεσήμαναν ότι άγνωστης αιτίας πυρκαγιά μαίνεται σε αποθήκη καυσίμων στη γειτονική επαρχία Μπριάνσκ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Ριλσκ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 02:00 σήμερα τα ξημερώματα στην αποθήκη καυσίμων Transneft Briansk-Droujba. Χρησιμοποιείται ως επιμελητειακή βάση για τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

More footage from #Bryansk last night. pic.twitter.com/vWr602z2x7

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB