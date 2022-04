Ουκρανία: Πέντε νεκροί από πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (22/4)

Για πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες κάνουν λόγο οι Ουκρανοί μετά από πυραυλικό χτύπημα των Ρώσων στην Οδησσό.

Σύμφωνα με την νότια διοίκηση της αεροπορίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δύο πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις του στρατού και δύο κτίρια κατοικιών στην Οδησσό.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο άλλους πυραύλους που είχαν στόχο την πόλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο διαδίκτυο η διοίκηση.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν εκ νέου τα αεροπορικά πλήγματα και επιχειρούν επίθεση εναντίον του εργοστασίου χάλυβα της Μαριούπολης, Αζοφστάλ, όπου βρίσκονται οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη, είπε σήμερα ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος, Ολέξι Αρεστόβιτς.

«Ο εχθρός επιχειρεί να καταπνίξει την τελευταία αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή του Αζοφστάλ», είπε ο Αρεστόβιτς στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

The operational command "South" of the Armed Forces of #Ukraine reported that #Odessa was subjected to rocket fire.



According to information from the message, the missiles hit "infrastructure". There are no other details about what happened yet. pic.twitter.com/MoAZKgfsge