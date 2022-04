Daily Mail για Πούτιν: H εμφάνιση που πυροδότησε τις φήμες για καρκίνο

Οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει τη Μαριούπολη, ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού

Φήμες για την υγεία του Βλάντιμιρ Πούτιν έχει πυροδοτήσει η πρόσφατη εμφάνισή του με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως μπορεί να δει κανείς στη φωτογραφία που δημοσιεύει και αναλύει η Daily Mail, δείχνει πρησμένος, κρατώντας σφιχτά με το χέρι του το τραπέζι και σκυφτός, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνάντησης με τον Σοϊγκού.

Οι φήμες περί μάχης του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον καρκίνο ξέσπασαν ξανά, αν και το Κρεμλίνο έχει διαψεύσει στις αρχές Απριλίου πληροφορίες της ανεξάρτητης ιστοσελίδας Proekt ότι ο Ρώσος Πρόεδρος πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, σε μια σπάνια ζωντανή μετάδοση, ο Πούτιν ισχυρίστηκε πως η Ρωσία «απελευθέρωσε» την πολιορκημένη Μαριούπολη, διατάζοντας μάλιστα τον υπουργό Άμυνας να σφραγίσει όλες τις οδούς έξω από τις χαλυβουργίες Azovstal όπου έχουν καταφύγει οι Ουκρανοί ώστε «να μην μπορεί να περάσει ούτε μύγα».

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του καθηγητή Έρικ Μπάτσι, ειδικού στη γλώσσα του σώματος από το Texas Tech University, που δήλωσε στην Sun Online.

«Είναι ένας εκπληκτικά αποδυναμωμένος Πούτιν σε σύγκριση με τον άνθρωπο που βλέπαμε ακόμη και πριν από λίγα χρόνια. Ένας υγιής πρόεδρος δε θα χρειαζόταν να στηρίζεται με το χέρι του για να κρατηθεί όρθιος και δε θα ανησυχούσε για το αν θα κρατούσε και τα δυο του πόδια στο έδαφος», τονίζει.

Το Κρεμλίνο έχει διαψεύσει στις αρχές Απριλίου πληροφορίες της ανεξάρτητης ιστοσελίδας Proekt ότι ο Ρώσος Πρόεδρος πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς - Εδώ σε φωτογραφία στο γραφείο του στις 22 Απριλίου 2022 / Πηγή: AP

«Αυτό δεν είναι το πορτρέτο ενός υγιούς Πούτιν αλλά ενός που εμφανίζεται όλο και πιο αδύναμος και μόλις και μετά βίας μπορεί να κρατηθεί όρθιος σε ένα μικρό τραπέζι συσκέψεων», αναφέρει.

Putin looks very unwell. The way he holds onto the table with both hands and he appears to be in pain. Face swollen and not due to botox. Lost a lot of hair.. Cancer treatment?? pic.twitter.com/3fclvxM1Aa