Άμεση εκκένωση της ανατολικής Ουκρανίας ζήτησε το Κίεβο!  

Το Κίεβο κάλεσε τους κατοίκους της ανατολικής Ουκρανίας να εκκενώσουν «τώρα» την περιοχή, καθώς εκφράζονται φόβοι για μια μαζική επίθεση του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς, την επαρχία που αποτελεί πλέον τον κύριο στόχο του Κρεμλίνου.

Χάρτης των πολεμικών εξελίξεων στην Ουκρανία Live (πηγή liveuamap.com)

Οι περιφερειακές αρχές «καλούν τον πληθυσμό να φύγει από αυτά τα εδάφη και κάνουν τα πάντα ώστε οι εκκενώσεις να γίνουν με οργανωμένο τρόπο», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ.

#Ukraine: A Russian tank was destroyed by the 34th Separate Motorized Infantry Battalion using, as claimed, a NLAW anti-tank missile. pic.twitter.com/KeWRKoWn7E