Ουκρανία: Απέτρεψαν σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Για 27η μέρα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο να έχουν φτάσει σε ένα τέλμα, χωρίς να είναι ορατή κάποια πρόοδος. Την ίδια ώρα οι μάχες μαίνονται στην Οδησσό, τη Μαριούπολη και το Κίεβο, ενώ η ουκρανική κατασκοπεία υποστηρίζει ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας εναντίον του Ζελένσκι.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι «κατά τη διάρκεια των μαχών, ο εχθρός κρατά προσωρινά τον χερσαίο διάδρομο με την κατεχόμενη Κριμαία κι εμποδίζει την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα».

Οι Ρώσοι συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς αμάχων

Ισχυρίστηκε επίσης ότι «μη αναστρέψιμες απώλειες» ανάγκασαν τη Μόσχα να ακυρώσει τις προγραμματισμένες απολύσεις αξιωματικών και καταταγμένων στρατευμάτων από τον στρατό, ενώ περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στη μάχη μόνο χθες.

Жителі Миколаєва розбирають завали зруйнованого готелю після російського ракетного удару по будівлі 21 березня pic.twitter.com/SlI3SKURHz — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 21, 2022

Ουκρανία: Αποτράπηκε σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Η ουκρανική αντικατασκοπεία ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δεν έμεινε απολύτως τίποτα από το εμπορικό κέντρο στα περίχωρα του Κιέβου που βομβάρδισαν οι Ρώσοι

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, επικαλούμενο την ουκρανική αντικατασκοπεία, μετέδωσε πως ομάδα Ρώσων σαμποτέρ, υπό τη διοίκηση πράκτορα της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, συνελήφθη στα σύνορα της Ουκρανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Russia has launched several deadly missile attacks on Ukraine's capital Kyiv, leaving many residents homeless. pic.twitter.com/2xmr9j4bTw — DW News (@dwnews) March 22, 2022

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ομάδα, που αριθμούσε περίπου 25 μέλη, φέρεται να είχε αποστολή να εκτελέσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη συνοικία, όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αρκετές πόλεις έχουν ισοπεδωθεί

Πάντα σύμφωνα με την ουκρανική αντικατασκοπεία, η ομάδα σχεδίαζε να μεταμφιεστεί, φορώντας στολές του ουκρανικού στρατού, για να μπει στην πρωτεύουσα.

Το Κίεβο έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ομάδες της ρωσικής κατασκοπείας έχουν προσπαθήσει να φθάσουν στο Κίεβο και να εξοντώσουν τον πρόεδρο Ζελένσκι από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου.

Η ουκρανική αντικατασκοπεία υποστήριξε ότι ανέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του επίσης στον ουκρανικό λαό αναφέρθηκε σε έναν 96χρονο, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, σκοτώθηκε όμως από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Κατήγγειλε ακόμα πως κομβόι αμάχων δέχθηκε επίθεση κοντά στη Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμα και παιδιά και τη διάλυση της διαδήλωσης στη Χερσώνα με πραγματικά πυρά.

Ουκρανία: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκτιμά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει τη χρήση χημικών όπλων

Την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες πως οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης της Ρωσίας ότι η Ουκρανία διαθέτει βιολογικά και χημικά όπλα είναι ψευδείς και δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εκείνος διαταγή να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα.

A man collects his belongings left in the apartment after the last night's missile attack on #Kyiv



Video: telegram "Pravda Gerashchenko" pic.twitter.com/MdTS59Dwl4 — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι με την πλάτη στον τοίχο και μιλάει τώρα για νέα προσχήματα που απεργάζεται, υποστηρίζοντας ότι εμείς στην Αμερική έχουμε βιολογικά και χημικά όπλα στην Ευρώπη, πράγμα που απλά δεν είναι αλήθεια», είπε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συζήτησης αφιερωμένης σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα

«Οι Ρώσοι λένε επίσης ότι η Ουκρανία έχει βιολογικά και χημικά όπλα (...). Αυτή είναι σαφής ένδειξη πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει τη χρήση τους», πρόσθεσε, κατηγορία που επαναλαμβάνουν συνεχώς το τελευταίο διάστημα στελέχη της κυβέρνησής του και κυβερνήσεων κρατών - μελών του NATO.

Η Ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο για τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν.

Πυροσβέστες αναζητούν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε το Κίεβο, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη, ότι σχεδιάζει επίθεση με χημικά όπλα εναντίον του ίδιου του ουκρανικού λαού και να κατηγορήσει κατόπιν τη Μόσχα. Χθες, η Ρωσία κατηγόρησε «ουκρανούς εθνικιστές» πως προκάλεσαν διαρροή αμμωνίας σε εργοστάσιο λιπασμάτων στη Σούμι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο σύμβουλος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν προειδοποίησε τον Νικολάι Πάτρουσεφ, τον γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας, ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αμερικανική προεδρία δεν ξεκαθάρισε ποιες θα ήταν αυτές οι συνέπειες.

Українські військові під Харковом захищають місто від атак військ РФ pic.twitter.com/7iB0UCeiVe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 21, 2022

Ουκρανία: Διέλυσαν με πυρά διαδήλωση στη Χερσώνα

Χθες επίσης διαδήλωση πολιτών της Χερσώνας διαλύθηκε με πυρά αυτομάτων όπλων, χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και δακρυγόνα, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι μίλησαν για τουλάχιστον έναν τραυματία.

‼️#Russian invaders opened fire on the residents of #Kherson, who went to the protest pic.twitter.com/HZQEEb58bm — 🌍Earthless Earl Ole ☮ (@Ohauaha) March 21, 2022

«Στη Χερσώνα, οι δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν εναντίον κόσμου που βγήκε να διαδηλώσει ειρηνικά, χωρίς όπλα. Για την ελευθερία, για την ελευθερία μας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σήμερα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στις πόλεις τους με κίνδυνο της ζωής τους

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα υπερθεμάτισε, καταγγέλλοντας μέσω Twitter «τους Ρώσους εγκληματίες πολέμου που άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων πολιτών που διαδήλωναν ειρηνικά εναντίον των εισβολέων».

Βίντεο που μεταδόθηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ δείχνουν διαδηλωτές να κινούνται προς το κέντρο της πλατείας της Ελευθερίας, φωνάζοντας «δόξα στην Ουκρανία», και ταυτόχρονα Ρώσους στρατιώτες να κινούνται προς αυτούς, προτού ανοίξουν πυρ.

Αξιωματούχος του περιφερειακού συμβουλίου της Χερσώνας, ο Γιούρι Σομπολέφσκι, ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις διέλυσαν το πλήθος «πυροβολώντας στον αέρα» και κάνοντας χρήση δακρυγόνων, φωτοβολίδων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκαλώντας πολλά «θύματα».

Στη Χερσώνα Ρώσοι προσπάθησαν να διαλύσουν διαδήλωση με πυρά

Σε ένα από τα βίντεο, ηλικιωμένος εικονίζεται να μεταφέρεται αιμορραγώντας στο ένα πόδι.

Ο συνταξιούχος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, έχασε πολύ αίμα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Σομπολέφσκι.

Ο ΥΠΕΞ Κουλέμπα κάλεσε μέσω Twitter τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσει τη Ρωσία», απομονώνοντάς τη, επιβάλλοντας κυρώσεις και φροντίζοντας να «λογοδοτήσουν οι εγκληματίες πολέμου».

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε αμάχους και κατοικημένες περιοχές

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι καταγγελίες για ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων σε περιοχές της Ουκρανίας.

Αφού έγινε γνωστή η επίθεση με πύραυλο σε εμπορικό κέντρο του Κιέβου, αλλά και σε διαδηλωτές στη Χερσώνα, νέες αναφορές ήρθαν στο φως για επιθέσεις κατά λεωφορείων που απομάκρυναν αμάχους από Μαριούπολη και Ζαπορίζια.

Μαίνονται οι μάχες σε Οδησσό, Μαριούπολη και Κίεβο

Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού «δέχτηκαν πυρά», σύμφωνα με τις αναφορές αυτές.

Επίσης, οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα χθες πως Ρώσοι στρατιώτες έκαναν χρήση βομβίδων κρότου λάμψης και πυρών για να διαλύσουν μια ειρηνική διαδήλωση πολιτών υπέρ της Ουκρανίας στην κατεχόμενη πόλη της Χερσώνας.

Ουκρανία: Πάνω από 400.000 άνθρωποι στη Μαριούπολη χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα

Στη Μαριούπολη η ανθρωπιστική κρίση είναι τρομακτική. Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί εκεί για πάνω από δύο εβδομάδες. Πασχίζουν να προστατευθούν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του «σφίγγουν τον κλοιό» γύρω από τη Μαριούπολη και ότι εχθροπραξίες διεξάγονται στο κέντρο της πόλης.

Χωρίς νερό ή θέρμανση, γυναίκες μαζεύονται σε σημεία όπου έχουν ανάψει φωτιές για να μαγειρέψουν οτιδήποτε μπορούν να βρουν. Καθώς πλησιάζει η άνοιξη, δεν υπάρχει πλέον χιόνι για να μπορέσουν να το λιώσουν, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό.

