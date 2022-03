Ουκρανία: Οι περισσότεροι άμαχοι διασώθηκαν από τον βομβαρδισμό στο θέατρο

Συνεχίζεται η επιχειρήση διάσωσης στα συντρίμμια του θεάτρου στη Μαριούπολη που βομβαρδίστηκε χθες. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες με τα ουκρανικά μέσα να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους 1.000 αμάχους που είχαν βρει καταφύγιο στο θέατρο έχουν σωθεί.

Σύμφωνα με το BBC, κάτοικοι της πόλης είπαν ότι περίπου 1.000 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά, βρίσκονταν στο υπόγειο καταφύγιο του θεάτρου όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Σωστικά συνεργεία έχου σπεύσει στο σημείο και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E