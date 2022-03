Ουκρανία: Βομβάρδισαν θέατρο στη Μαριούπολη με πάνω από 1.000 αμάχους

Εικόνες πολέμου από το μέτωπο στην Ουκρανία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Μαίνεται για 21η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρά τα σενάρια για ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της έντασης και την ενδεχόμενη επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για κατάπαυση του πυρός. Πριν από λίγο, ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι ρωσικά πυρά είχαν ως στόχο σημεία αμάχων σε Μαριούπολη και Κίεβο.

Νωρίτερα, ρωσικές δυνάμεις φέρεται να βομβάρδισαν ένα θέατρο όπου είχαν βρει καταφύγιο τουλάχιστον 1.000 άμαχοι πολίτες στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, όπως ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των θυμάτων.

«Το αεροπλάνο έριξε μια βόμβα στο κτίριο όπου βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί άμεσα ο απολογισμός θυμάτων, γιατί οι βομβαρδισμοί των κατοικημένων περιοχών συνεχίζονται», ανέφερε το δημαρχείο σε ανάρτηση στο Telegram αναρτώντας μια φωτογραφία του θεάτρου, το κεντρικό τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E